Доцент университета Государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин в авторском блоге на портале Лига анализирует ход и результаты недавнего конкурса на должность председателя Государственной налоговой службы Украины.

По мнению эксперта, в своих программах кандидаты ограничились предложениями тактических изменений, ни один из них не предложил комплексных, пошаговых трансформаций в налоговой сфере. Победа же действующего руководителя ГНС означает, что предприниматели будут и дальше испытывать репрессивное давление со стороны налоговых органов.

Андрей Гмырин напоминает, что 14 апреля Кабинет министров Украины заключил 5-летний контракт с действующим главой Государственной налоговой службы Украины (ГНС) Алексеем Любченко, повторно назначив его на эту должность по результатам недавнего конкурса. Несмотря на то, что публично победитель активно выступает за внедрение современных подходов в системе налогообложения, методы работы ДПС во время его пребывания на этом посту, а также настроения предпринимателей свидетельствуют об обратном, считает эксперт. Он говорит, что избрание главного налоговика происходило без широкого освещения программ кандидатов. Ведь в этом конкурсе должны конкурировать не столько персоналии, сколько предлагаемые ими стратегии развития ГНС и программы ее реформирования.

Ключевым тезисом программы переизбранного главы службы Алексея Любченко было превращение ГНС «в полностью транспарентную, современную и технологическую налоговую службу, которая предоставляет качественные и удобные услуги плательщикам, эффективно администрирует налоги, сборы и платежи и проявляет нетерпимость к коррупции». В понимании победителя конкурса, ГНС должна стать сервисной службой европейского образца с высоким уровнем доверия в обществе.

Андрей Гмырин пишет, что для подкрепления своих реформаторских намерений руководитель ГНС часто вспоминал о достижениях возглавляемой им команды. В публикации от 29 марта на страницах «Зеркала недели» Алексей Любченко писал: «2020-й стал годом ощутимого прогресса в эффективности работы новой Государственной налоговой службы Украины». В частности, подчеркивалось: «в условиях нисходящей динамики экономической активности, которая проявилась еще во втором полугодии 2019-го, и роста номинального ВВП в 2020 году на 5,4% (падение реального выпуска составил 4%), поступления в государственный и местные бюджеты, а также по единому социальному взносу в прошлом году выросли на 13,5%, а сальдо поступлений по налогу на добавленную стоимость увеличилось на 36,8% ».

По словам Андрея Гмырина, с программой действующего главы службы были схожи и программы двух других кандидатов - его заместителей Натальи Рубан и Евгения Олейникова. Оба налоговика декларировали новую миссию ГПС, говорили об ответственности украинцев за уклонение от уплаты налогов и об успехах своей службы.

Андрей Гмырин считает, что апелляция всех трех упомянутых кандидатов к достижениям ГНС не убедительна. Ведь реальная ситуация в экономике и налоговой сфере не такая утешительная. Эксперт напоминает: опрос «Индекс настроений малого бизнеса в 2020 году», обнародованный 24 февраля Европейской Бизнес Ассоциацией, свидетельствует, что в течение последнего года «настроения» украинского бизнеса снизились с 3,07 до 2,38 баллов из 5 возможных, и этот показатель является худшим за последние 3 года. А в первую тройку причин, препятствующих развитию их бизнеса, участники опроса включили (внимание!) налоговую нагрузку и репрессивное давление фискальных органов.

Согласно социологическим исследованиям, проведенным Американской торговой палатой, 54% украинцев считают налоговые и таможенные органы наиболее коррумпированными. По словам ученого, время, затрачиваемое на подготовку и подачу налоговой отчетности, в Украине составляет 327,5 часов в год (для сравнения в Гонконге - 22,5, в Эстонии - 50, в США – 175). По разным оценкам, от 30 до 50% субъектов отечественной экономики работает в тени.

«Так о каких успехах и о каком доверии к существующей налоговой системе и фискальным органам отчитывались кандидаты А. Любченко, Н. Рубан и Е. Олейников? Сомневаюсь, что новый-старый руководитель ГНС вместе с «обновленной» командой будет воплощать задекларированные реформы. Ведь философия победителя не предусматривает принципиальных изменений в работе Государственной налоговой службы — она и дальше будет оставаться репрессивной машиной, инструментом давления на бизнес», - констатирует Андрей Гмырин.

Он пишет, что к участию в уже упомянутом конкурсе на должность председателя ГНС Кабмин допустил 8 претендентов. По результатам проведенного 9 апреля 2021 года собеседования в тройку победителей кроме главных налоговиков Алексея Любченко и Натальи Рубан вошел также представитель экспертной среды, председатель общественной организации «Рада інституційних реформ» Александр Кучеренко. Однако, по мнению автора блога, ни один из этих и других кандидатов на должность руководителя ГНС не предложил системной, пошаговой программы реформ в налоговой сфере. Участники ограничились декларативными заявлениями и перечнем отдельных тактических изменений, что нивелирует весь смысл подобных конкурсов.

Андрей Гмырин напоминает, что уже более 4 лет на научном уровне исследует особенности отечественной налоговой системы, вместе с командой специалистов он разработал программу комплексной реформы «От нестабильности к гармонии». Основная ее цель - превращение налоговой системы в двигатель экономического развития. Она не должна тормозить прогресс, отпугивать потенциальных инвесторов, загонять в тень реальных предпринимателей. Налоговая система должна стимулировать предпринимателей, а не наказывать их по любому поводу, отмечает автор.

По словам ученого, сегодня Украина занимает 65 место среди 190 стран в мировом рейтинге простоты и удобства ведения бизнеса «Doing Business». А по такому критерию оценки, как «Налогообложение», она скатилась за последние годы с 54-го на 65 место! Стране не избежать трансформации налоговых органов, не обойтись без максимальной оптимизации и автоматизации процессов администрирования бизнеса и содействия развитию всех видов и категорий предпринимательства, указывает эксперт. Он отмечает, что важным в работе ГНС должно быть не то, сколько средств уплатили в бюджет предприниматели, а какой ценой это сделано и какой эффект этих отчислений для экономики.

«Жаль, но для правительства наши программные тезисы не столь важны, как отчеты о бутафорских успехах действующих руководителей ГНС. Принесет ли изменения переизбрание старых кадров со старой философией на ключевые должности в государственных органах? Сомневаюсь. Однако это не повод опускать руки. Да, в высоких кабинетах не всегда прислушиваются к мнению экспертов, но мы должны быть настойчивыми. Потому что это наша миссия - прокладывать путь к благосостоянию Украины», - заключает Андрей Гмырин.

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Автор: Григорий Бондарь