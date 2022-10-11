На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину миллиардер Юрий Мильнер, который входил в топ-15 российского Forbes, заявил об отказе от гражданства РФ.
Об этом он написал в Twitter.
"Мы с семьей навсегда покинули Россию в 2014 году, после аннексии Крыма Россией. А этим летом мы официально завершили процесс выхода из российского гражданства", — написал миллиардер.
Кто такой Мильнер:
Мильнер является соучредителем и бывшим председателем интернет-компании Mail.Ru Group, а также основателем инвестиционной компании DST Global.
Он инвестировал в Byju’s, Facebook, Wish и многие другие компании. В 2011 году DST Global приобретал крупную долю в Twitter.
Мильнер настаивает на том, что он не был в России с 2014 года, не имеет активов на ее территории и еще в 1999 году получил гражданство Израиля.
Миллиардеры, отказавшиеся от гражданства РФ:
Весной 2022 года ряд российских миллиардеров заявили о том, что не хотят, чтобы их считали гражданами РФ, в том числе из-за того, что это может привести к санкциям.
В перечне тех, кто отказался от гражданства РФ были основатель Telegram Павел Дуров, соучредитель компании по разработке мобильных игр Playrix Игорь Бухман, нефтяной бизнесмен Евгений Швидлер и соучредитель цифрового банка Revolut Ник Сторонский. Все они имеют гражданство других государств.
Запрет на выдачу виз россиянам:
За запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ выступили пять стран: Эстония, Литва, Чехия, Финляндия и Дания. Первая страна из списка уже реализовала ограничение на въезд.
В России на фоне подобных заявлений количество заявок на шенгенскую визу выросло на 40%, а чиновники из РФ пригрозили ответом на запрет.
При этом в Латвии рассматривают возможность аннулировать визы и виды на жительство для россиян, которые поддерживают войну против Украины. А в Литве предложили спрашивать у россиян при въезде в ЕС, чей Крым.
24 августа 2022 года в Госдуме страны-агрессора призвали лишать гражданства людей, которые были замечены в критике российских властей.
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