Украина планирует покрыть социальные выплаты с помощью "макрофина" в 18 миллиардов евро от ЕС, а также финпомощи от других партнеров.

Кабинет министров рассчитывает в 2023 году покрыть все социальные бюджетные расходы, связанные с выплатой пенсий, зарплат бюджетникам, пособий внутренне перемещенным лицам и людям с инвалидностью, с помощью макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что на 2023 год Европарламент одобрил выделение "макрофина" на сумму 18 млрд евро.

"Это значит, что Украина сможет покрыть все социальные бюджетные расходы: пенсии, зарплаты бюджетникам, помощь внутренне перемещенным лицам и людям с инвалидностью и т.д. Спасибо европейским друзьям за веру в наше будущее и вклад в нашу общую победу", - сказал он.

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Также глава правительства упомянул о грантовой помощи от США в размере 4,5 млрд долларов, которые также пойдут на выполнение государством своих социальных обязательств перед украинцами.

"В общей сложности от американских партнеров в этом году мы уже получили 13 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. Эти средства помогают нам укрепить экономику и обеспечить предоставление основных государственных услуг", - сказал он.

Также Шмыгаль заявил, что правительство привлечет еще 500 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития.

"Благодаря принятому сегодня решению, Украина привлечет еще 500 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития. Это часть большого проекта поддержки государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления. Средства направим на поддержку малообеспеченных, внутренне перемещенных лиц, на зарплаты учителям и врачам", - сказал глава правительства.

Финансовая помощь Украине

Как сообщал УНИАН, 6 ноября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что в Европейском Союзе намерены предложить Украине помощь в размере до 18 млрд евро.

24 ноября Европейский парламент согласовал выделение Украине 18 миллиардов евро для того, чтобы пережить войну и восстановиться после нее. По словам президента Европарламента Роберты Метсолы, через 9 месяцев неизбирательной войны, которую ведет Кремль, поддержка ЕС Украины только усиливается.

Это решение еще должен утвердить Совет Европы, а также каждая страна-член Евросоюза отдельно. Впрочем, пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддержит план ЕС по предоставлению Украине макрофинансовой помощи на 2023 год.

Напомним, что кроме этого в декабре ожидается получение Украиной очередного транша макрофинансовой помощи в 500 млн евро.

Ранее в октябре Украина и Европейский Союз подписали меморандум о выделении нашему государству 5 млрд евро макрофинансовой помощи. Уже 18 октября премьер министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украину поступили 2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.

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