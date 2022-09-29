Средства будут направлены на финансирование основных расходов государства, в частности в социальной и гуманитарной сферах.

Правительство Украины 28 сентября получило 500 млн евро грантовых средств ЕС в рамках подписанного 5 сентября контракта по развитию государства и усилению устойчивости-III.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Указанные средства были зачислены в общий фонд государственного бюджета и будут направлены на обеспечение финансирования актуальных расходов государства, в частности в социальной и гуманитарной сферах.

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Часть средств также будет направлена на поддержку продовольственной безопасности и усиление экономической устойчивости страны через обеспечение бесперебойного производства сельскохозяйственной и пищевой продукции, в том числе путем обеспечения доступа малых фермерских хозяйств к оборотному капиталу.

"Грантовое финансирование ЕС поможет обеспечить финансирование приоритетных расходов государства, не увеличивая давление на расходную часть государственного бюджета", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Война в Украине и помощь ЕС:

19 июля 2022 года ЕС подписал меморандум о транше для Украины на 1 миллиард евро.

6 августа 2022 года стало известно о том, что в ЕС разработали новый проект обещанной финансовой помощи.

В августе 2022 года Украина получила от ЕС 1 млрд евро в рамках большого пакета помощи для преодоления финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных потребностей.

5 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подписании соглашения с ЕС о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро, которые пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров.

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