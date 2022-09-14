3 млрд евро будут преданы Украине в виде грантовой помощи.

Кабинет министров ожидает получить от Европейского Союза 5 млрд евро до конца сентября, а 3 млрд евро - до конца октября-ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сегодня в Киеве заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Макрофинансовая помощь поступит от ЕС в размере 8 млрд евро двумя траншами. Из них 5 млрд евро в виде льготных кредитов, 3 млрд евро - в виде гранта. Сейчас идет дискуссия, 5 млрд евро ожидаем до конца сентября, 3 млрд ожидаем в конце октября-ноябре", - отметил Шмыгаль.

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Помощь Украине:

В начале сентября Европейская комиссия объявила о выделении Украине макрофинансовой помощи от ЕС в размере 8 млрд евро, однако на то время еще не были известны точные даты получения средств.

13 сентября 2022 года Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина получит от МВФ дополнительные $1,4 миллиарда.

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