Ранее выделение помощи анонсировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Украина и Евросоюз подписали меморандум о выделении нашему государству 5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"ЕС подписал Меморандум о взаимопонимании относительно предоставления Украине €5 млрд макрофинансовой помощи. Благодарен президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и вице-президенту Европейской комиссии Валдису Домбровскису за это решение. Очередной жест ЕС, что намерен поддержать Украину в победе в этой войне, восстановлении и стремлении к европейскому будущему", - написал Шмыгаль. Видео дня

"Рад подписать второй меморандум о взаимопонимании с Украиной с тех пор, как РФ начала свою брутальную войну. На этот раз ЕС предоставляет Украине 5 млрд евро для закрытия неотложных потребностей в ликвидности, выплаты заработных плат и пенсий. Мы предоставим первую часть в середине октября, следующие два транша будут позже в этом году", - сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, пишет Экономическая правда.

Финансовая помощь Украине от ЕС

Как сообщал УНИАН, 15 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 5 млрд евро будут перечислены Украине в середине октября.

В тот же день президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина в этом году ожидает получить от ЕС еще 3 млрд евро.

20 сентября Совет ЕС утвердил выделение 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Эту сумму Украина получит как долгосрочные займы на льготных условиях.

Этот транш выделен в рамках второго этапа реализации запланированной полной исключительной макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму до 9 млрд евро, о чем было объявлено Европейской комиссией от 18 мая 2022 года и одобрено Євросоветом 23-24 июня.

Отметим, что деньги предоставляются в форме долгосрочных займов на очень льготных условиях. Кроме того, решение предусматривает средства для бюджета ЕС для покрытия риска убытков по этим дополнительным кредитам, как и уже выплаченным траншем 1 млрд евро.

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