Соединенные Штаты Америки выделяют Украине дополнительно 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки.
Как заявила министр финансов США Джанет Йеллен, средства начнут выплачиваться в ближайшие недели. Украинское правительство направит их на заработную плату работникам больниц, государственным служащим и учителям, а также социальную помощь для пожилых людей и уязвимых слоев населения.
"Сегодня Соединенные Штаты продолжили отстаивать свою непоколебимую приверженность Украине, мобилизовав дополнительные 4,5 миллиарда долларов в виде грантов для прямой бюджетной поддержки", – говорится в заявлении министра.
По ее словам, эти средства являются "критически важным инструментом в противостоянии Украины неспровоцированному вторжению Путина".
Отмечается, что после этих выплат общий объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны США будет доведен до 13 миллиардов долларов.
"В дополнение к оказанию экономической поддержки, Министерство финансов и правительство США будут продолжать использовать все наши инструменты, включая нашу историческую коалицию санкций, чтобы ослабить военную машину Путина", – подчеркнула Йеллен.
Война в Украине: участие США
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что неспособность помочь Украине одержать победу в Российской Федерации может привести "к миру тирании и волнений". Он подчеркнул, что на карту поставлены стабильность и процветание всего мира.
Кроме того, Остин считает, что зимняя погода будет на стороне украинской армии, поскольку она будет оснащена лучше, чем российская, и продолжит подрывать российские пути обеспечения снаряжением.
11 ноября 2022 года советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан сообщил о новом пакете помощи для Украины.
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