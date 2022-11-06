Это в значительной степени будет способствовать покрытию потребностей Украины в финансировании на 2023 год.

В Европейском Союзе намерены предложить Украине помощь в размере до 18 млрд евро.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Основное внимание беседы было уделено обеспечению финансовой поддержки Украины на ближайшие месяцы. Президент фон дер Ляйен сообщила президенту Зеленскому, что на этой неделе она предложит значительный финансовый пакет от ЕС в размере до 1,5 млрд евро в месяц, что на общую сумму до 18 млрд евро, что в значительной мере будет способствовать покрытию потребностей Украины в финансировании на 2023 год", - сказано в сообщении Еврокомиссии.

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Также отмечается, что речь идет о поддержке в форме льготных долгосрочных займов с покрытием процентных расходов. Также отмечается, что финансовый пакет ЕС должен сопровождаться подобной поддержкой других крупных доноров.

В сообщении сказано, что лидеры говорили о важности обеспечения экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Также обсудили планы по расширению пропускной способности дорог между Украиной и ЕС, которые с начала войны использовались для транспортировки украинского сельскохозяйственного и несельскохозяйственного экспорта.

Кроме того, лидеры обсудили усиление санкций, а также негативную роль поддержки Ираном агрессии России и способы ответа.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы президента Украины, Зеленский говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о макрофинансовой помощи Украине и об ужесточении санкций в отношении Ирана за поддержку России в войне против Украины. Кроме того, речь шла о важности продолжения зерновой инициативы для продовольственной безопасности мира.

Финансовая помощь для Украины от партнеров

Третьего октября ЕС принял меморандум о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро.

20 сентября Совет ЕС утвердил выделение 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Эту сумму Украина получит как долгосрочные займы на льготных условиях.

5 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подписании соглашения с ЕС о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро, которые пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров.