По словам президента Европарламента Роберты Метсолы, через 9 месяцев неизбирательной войны, которую ведет Кремль, поддержка ЕС Украины только усиливается.

Европейский парламент согласовал выделение Украине 18 миллиардов евро для того, чтобы пережить войну и восстановиться после нее.

"С рекордной скоростью, Европарламент только что утвердил 18 миллиардов евро для Украины, чтобы пережить войну и начать ее восстановление", - написала президент Европейского парламента Роберта Метсола в Twitter.

По словам Метсолы, через 9 месяцев неизбирательной войны, которую ведет Кремль, поддержка ЕС Украины только усиливается.

Видео дня

"Мы не поколеблемся", - добавила она.

Финансовая помощь Евросоюза для Украины

Как сообщал УНИАН, в декабре ожидается получение Украиной очередного транша макрофинансовой помощи в 500 млн евро.

3 октября Украина и Европейский Союз подписали меморандум о выделении нашей стране 5 млрд евро макрофинансовой помощи.

18 октября премьер министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украину поступили 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

6 ноября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что в Европейском Союзе намерены предложить Украине помощь в размере до 18 млрд евро.