Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что не голосовал за создание учебной миссии ЕС для украинских военных.
Венгерская сторона использовала вариант конструктивного пребывания - не препятствует запуску такой миссии, но не принимает в ней участие, сказал чиновник после заседания глав министерств иностранных дел Евросоюза, сообщает Blikk.
Сийярто отметил, что Венгрия не будет тратить средства на учебную миссию для защитников Украины и не станет размещать ее участников.
"Венгрия также не голосовала за это предложение, мы использовали вариант конструктивного пребывания, то есть мы не препятствуем запуска такой миссии, но не принимаем в ней участия...", - объяснил министр.
По его словам, из-за тренировочной миссии есть риск втягивания Европы в войну между Украиной и РФ.
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30 августа вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель сказал, что в ЕС работают над определением параметров будущей военной миссии для обучения и подготовки защитников Украины.
7 октября лидеры стран Евросоюза достигли консенсуса насчет начала учебной миссии для наших воинов.
17 числа стало известно, что Совет ЕС принял решение о создании европейской миссии по оказанию военной помощи Украине, она называется EUMAM Ukraine.
Справка УНИАН. Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории государств ЕС, ее Оперативный штаб решили разместить в Брюсселе. Цель Оперативного штаба - обеспечение общей координации на стратегическом уровне.
Миссией будет командовать директор Сил военного планирования и проведения операций, вице-адмирал Эрве Блежан.
Сначала мандат миссии продлится два года, возможные общие расходы на этот период составляют почти 107 миллионов евро.