Венгерская сторона не препятствует запуску тренировочной миссии для украинских бойцов, отметил глава Министерства иностранных дел Венгрии.

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что не голосовал за создание учебной миссии ЕС для украинских военных.

Венгерская сторона использовала вариант конструктивного пребывания - не препятствует запуску такой миссии, но не принимает в ней участие, сказал чиновник после заседания глав министерств иностранных дел Евросоюза, сообщает Blikk.

Сийярто отметил, что Венгрия не будет тратить средства на учебную миссию для защитников Украины и не станет размещать ее участников.

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"Венгрия также не голосовала за это предложение, мы использовали вариант конструктивного пребывания, то есть мы не препятствуем запуска такой миссии, но не принимаем в ней участия...", - объяснил министр.

По его словам, из-за тренировочной миссии есть риск втягивания Европы в войну между Украиной и РФ.

Помощь Украине от Евросоюза 2022 - важные новости

30 августа вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель сказал, что в ЕС работают над определением параметров будущей военной миссии для обучения и подготовки защитников Украины.

7 октября лидеры стран Евросоюза достигли консенсуса насчет начала учебной миссии для наших воинов.

17 числа стало известно, что Совет ЕС принял решение о создании европейской миссии по оказанию военной помощи Украине, она называется EUMAM Ukraine.

Справка УНИАН. Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории государств ЕС, ее Оперативный штаб решили разместить в Брюсселе. Цель Оперативного штаба - обеспечение общей координации на стратегическом уровне.

Миссией будет командовать директор Сил военного планирования и проведения операций, вице-адмирал Эрве Блежан.

Сначала мандат миссии продлится два года, возможные общие расходы на этот период составляют почти 107 миллионов евро.

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