Пенсионные выплаты будут повышены в связи с ростом прожиточного минимума и изменением показателя средней заработной платы.

С 1 декабря Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проведет перерасчет пенсий некоторым категориям граждан.

Как сообщили в ПФУ, в частности, будет проведен перерасчет пенсий в связи с повышением прожиточного минимума.

"С 1 декабря 2022 года во второй раз в течение года растет размер прожиточного минимума. Это является основанием для перерасчета размеров минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхнормативный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, которые зависят от прожиточного минимума", - сообщили в фонде.

Видео дня

Согласно сообщению, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, увеличится на 66 грн – с 2027 грн до 2093 грн.

"Размер повышения у каждого пенсионера определяется индивидуально и зависит от того, есть ли в пенсионной выплате составляющие, размер которых базируется на прожиточном минимуме. Как правило, такой перерасчет касается большого количества пенсионеров, однако средний размер повышения является недостаточно большим", - отметили в ПФУ.

Также будет проведен перерасчет пенсий в связи с установлением минимальной пенсионной выплаты неработающим лицам, которые получают "страховые" пенсии, на уровне 2500 грн или пропорционально имеющемуся страховому стажу.

"С 1 декабря 2022 года у неработающих пенсионеров в возрасте до 70 лет, пенсия которым назначена в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и которые имеют страховой стаж мужчины – не менее 35 лет, женщины – не менее 30 лет, размер минимальной пенсионной выплаты не может быть менее 2500 грн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что, если их размер пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышений, иных доплат к пенсии, установленных законодательством (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 2500 грн, устанавливается доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Кроме этого, в связи с изменением показателя средней заработной платы, который применяется при исчислении пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца будут повышены выплаты участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и нетрудоспособным членам их семей.

Пенсии в Украине - другие новости

В Украине с 1 октября в связи с повышением размера минимальной зарплаты состоялись перерасчеты минимальной пенсии по возрасту для неработающих украинцев, а с 1 декабря пенсии будут повышены благодаря увеличению прожиточного минимума.

С 1 октября 2022 года минимальная зарплата в Украине возросла с 6500 до 6700 грн.

С 1 июля 2022 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2600 грн, а с 1 декабря он будет повышен до 2684 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: