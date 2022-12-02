Доход банковской отрасли вырастет примерно на $345 млрд или 5,5% - до $6,5 трлн.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину уже очевидно, что мировые банки достигнут рекордной за 14 лет прибыльности по итогам текущего года.

Как говорится в ежегодном докладе Global Banking Annual Review консалтинговой компании McKinsey, по итогам года доход банковской отрасли вырастет примерно на $345 млрд или 5,5% - до $6,5 трлн.

В целом доходность капитала вырастет до 11,5−12,5%. Как говорится в отчете, макроэкономическая волатильность и геополитические потрясения в 2022 году завершили более чем 10-летний период "относительной стабильности".

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По оценке McKinsey это во многом связано с ростом процентных ставок, которые до этого несколько лет держались на очень низком уровне.

Коэффициент достаточности собственного капитала крупнейших банков находится на уровне 14−15%.

Война в Украине и инфляция в Еврозоне:

В ответ на российскую агрессию в Украине 8 марта Белый дом запретил весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей в США. Байден предупредил, что этот шаг окажет влияние на американских потребителей.

Кроме американцев, из-за агрессии России против Украины ощутимый рост стоимости жизни ощущают и европейцы. В Еврозоне рост цен в мае составил 8,1%.

В частности, в Германии с 1 марта за 6 дней цены на бензин выросли на 28%.

В марте 2022 года показатель ежегодной инфляции в США достиг рекордных с 1982 года 7,9%. Наибольший рост произошел в категориях: бензин, жилье и продукты питания. Индекс цен на бензин вырос на 6,6%, индекс цен на еду - на 1%, а на жилье - на 1,4%.

1 августа 2022 года в Еврозоне уровень инфляции достиг рекордного уровня.

Прогнозировалось, что индекс роста потребительских цен в Еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

16 сентября 2022 года инфляция в Еврозоне взлетела до исторического максимума.

В октябре уровень инфляции в Еврозоне достиг исторического рекорда в 10,6%.

Инфляция в ноябре также замедлилась в некоторых странах еврозоны: Германии, Италии, Испании и Нидерландах. Во Франции показатель инфляции не изменился.

По состоянию на 30 ноября 2022 года впервые за полтора года инфляция в Еврозоне замедлилась до 10%.

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