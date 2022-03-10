Показатель инфляции в США подскочил до 40-летнего рекорда.

Показатель ежегодной инфляции в США достиг рекордных с 1982 года 7,9%.

Об этом говорится в официальных данных Министерства труда США, передает Голос Америки. Там отмечено, что наибольший рост произошел в категориях: бензин, жилье и продукты питания. "Индекс цен на бензин вырос на 6,6% [...], индекс цен на еду - на 1%, а на жилье - на 1,4%", - говорится в документе.

Это составляет проблему для президента Джо Байдена и демократов в преддверии промежуточных выборов в ноябре 2022 года - даже несмотря на стабильный выход экономики из пандемии коронавируса и роста занятости и потребительской активности.

Теперь из-за российской войны в Украине потребительские цены и дальше, вероятно, будут расти, в частности, из-за подорожания топлива.

Напомним, в ответ на российскую агрессию в Украине 8 марта Белый дом запретил весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей в США. Байден предупредил, что этот шаг окажет влияние на американских потребителей.

Эксперты заявили, что угроза эмбарго и санкций, а также рост опасности для грузов в Черном море и репутационные риски от сотрудничества с Россией, фактически сделали российскую нефть "токсичным" товаром.

Кроме американцев, из-за агрессии России против Украины ощутимый рост стоимости жизни ощущают и европейцы. По данным Европейского центробанка, инфляция в еврозоне достигла 5,8%. В частности, из-за скачка цен на заправках существуют опасения, что из-под контроля выйдут цены на топливо. В частности, в Германии с 1 марта за 6 дней цены на бензин выросли на 28%.

В то же время, экономисты отмечают, что до сих пор подорожание еды было не столь значимым. Однако учитывая, что Украина - ведущий экспортер зерновых, а Россия - удобрений, это может измениться.

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