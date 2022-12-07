На фоне российских ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины компания ДТЭК заявила о создании россиянами десятков фейковых каналов и ботов с использованием названия компании.
Как говорится в сообщении ДТЭК, цель этих фейковых ресурсов — привлечь подписчиков, дезинформировать украинцев, манипулировать общественным сознанием и при необходимости сеять панику.
В компании отметили, что фейковыми являются такие каналы:
- https://t.me/DTEKKyivskelectromerezhibot;
- https://t me/dtek_svitlo;
- https://t.me/DTEKinfo;
- @workdonbass_bot
Пользователей мессенджера призвали не доверять таким каналам, не цитировать их и не распространять их сообщения.
В компании подчеркнули, что единственный авторизированный канал группы ДТЭК авторизован и имеет синюю галочку.
Уничтожение энергосистемы Украины:
10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.
23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.
3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.
5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины. По предварительной информации было выпущено около 100 ракет. Были попадания ракет в энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях.