Цель этих фейковых ресурсов — привлечь подписчиков, дезинформировать украинцев, манипулировать общественным сознанием и при необходимости сеять панику.

На фоне российских ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины компания ДТЭК заявила о создании россиянами десятков фейковых каналов и ботов с использованием названия компании.

Как говорится в сообщении ДТЭК, цель этих фейковых ресурсов — привлечь подписчиков, дезинформировать украинцев, манипулировать общественным сознанием и при необходимости сеять панику.

В компании отметили, что фейковыми являются такие каналы:

Видео дня

https://t.me/DTEKKyivskelectromerezhibot;

https://t me/dtek_svitlo;

https://t.me/DTEKinfo;

@workdonbass_bot

Пользователей мессенджера призвали не доверять таким каналам, не цитировать их и не распространять их сообщения.

В компании подчеркнули, что единственный авторизированный канал группы ДТЭК авторизован и имеет синюю галочку.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.

5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины. По предварительной информации было выпущено около 100 ракет. Были попадания ракет в энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

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