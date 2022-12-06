За последние два месяца это уже 17 террористическая атака РФ на энергетические предприятия ДТЭК.

5 декабря Россия обстреляла одно из энергетических предприятий ДТЭК.

Об этом ДТЭК сообщает в своем Telegram-канале. Согласно сообщению, для безопасности на объекте находятся только критически необходимые сотрудники, остальные работают в удаленном режиме.

"В результате очередной массированной атаки России пострадало энергетическое предприятие "ДТЭК Энерго", которое уже неоднократно было атаковано вражескими войсками ранее. Из-за этого оно было отключено от энергосистемы. Остановка предприятия привела к ограничениям энерго- и теплоснабжения в регионе", - говорится в сообщении.

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К счастью, обошлось без жертв. В ДТЭК отметили, что это уже 17 террористическая атака России на энергетические предприятия "ДТЭК Энерго" за последние два месяца.

Обстрел Украины 5 декабря

Как сообщал УНИАН, во время очередной ракетной атаки по Украине силы ПВО сбили более 60 российских ракет. Другие попали в объекты энергитической инфраструктуры в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Также российская ракета снова упала в Молдове, на этот раз - недалеко от города Бричани.

В результате массированной атаки в Украине аварийно отключилась часть энергоблоков. Украинцев предупредили, что на восстановление генерации нужно несколько дней.

Между тем в Одессе после удара нет электроэнергии, из-за чего остановлено водоснабжение, электротранспорт и работа котельных.

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