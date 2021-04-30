Для формирования рыночной и прозрачной цены на электроэнергию форвардные двусторонние контракты должны как можно скорее прийти на смену нынешним договорам со спотовым формированием цены. Такое мнение высказал Василий Гончарук, менеджер проекта по электроэнергии ООО «ЙЕ Энергия» в ходе онлайн конференции Energy Freedom «Цены на электроэнергию. Чего ожидать».

Эксперт подчеркнул, на сегодняшний день действуют нерыночные механизмы формирования цены на электроэнергию. «Ситуация сегодня больше похожа на угадывание цены, а не на ее прогнозирование. Сам рынок «сутки наперед» имеет много факторов, которые невозможно объяснить рыночной логикой», – отметил он.

Эксперт считает необъективным, что спотовый рынок, который охватывает не более 17-20% от общего объема потребления электроэнергии, выполняет ценообразующую функцию для всего рынка.

Читайте такжеКабмин продлил режим спецобязательств для теплокоммунэнерго«Как результат, компаниям, закупающим электроэнергию на оптовом рынке для последующей продажи конечному потребителю, сложно выстроить свою долгосрочную финансовую стратегию для того, чтобы дать потребителям оптимальную цену», – описал последствия Василий Гончарук.

Ситуацию поможет исправить переход на форвардные двусторонние контракты, заключаемые на долгосрочный период (от полугода и более), уверен эксперт.

«Форвардные контракты дадут возможность спрогнозировать свою финансовую нагрузку как поставщику и трейдеру, так и конечному потребителю. Трейдеры смогут сформировать долгосрочный план, уменьшить цену и тем самым сделать ее справедливой для потребителя. Клиенты получат сервис, право выбор поставщика и справедливую цену. А рынок избавится от перекосов, станет равным для каждого участникам в каждом сегменте», - отметил представитель «ЙЕ Энергия».

По мнению Василия Гончарука, проблема рынка состоит в том, что независимые поставщики не имеют свободного доступа к большей части ресурса дешевой атомной электроэнергии и гидроэнергии из-за действующего механизма ПСО (специальных обязательство по обеспечению электроэнергией населения и компенсации производителям ресурса из возобновляемых источников энергии – прим.).

«Механизм ПСО требует отмены не революционным, а эволюционным путем, с переходным периодом, в ходе которого произойдет переход от товарного ПСО к финансовому ПСО», – считает эксперт.

Когда откроется равный доступ всем покупателям ко всему объема ресурса электроэнергии, цена начнет формироваться рыночными методами, считает эксперт.

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Автор: Григорий Бондарь