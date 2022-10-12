На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину РФ и Саудовская Аравия договорились значительно сократить объемы добычи нефти.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину президент США Джо Байден завил, что Саудовская Аравия столкнется с серьезными "последствиями" в случае, если она в партнерстве с Москвой объявит о сокращении добычи нефти.

Об этом сообщает CNN.

Как уточняет издание, нефтяной сговор Саудовской Аравии с Россией может привести к росту цен на газ.

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При этом Байден, отметил, что риск "ядерного Армагеддона" достиг самого высокого уровня за последние 60 лет и угрозы, исходящие из России, могут привести к катастрофическим последствиям. Однако, он отказался уточнить как именно отреагируют США, если Путин разместит тактическое ядерное устройство на поле боя в Украине.

На вопрос, встретится ли он с Путиным на саммите "Большой двадцатки" в следующем месяце в Индонезии, Байден сказал, что не видит веских причин для сидячей забастовки, однако все будет зависеть от темы разговора.

"Это будет зависеть от того, о чем именно он хочет поговорить. Я думаю, что он совершил военные преступления. И поэтому я не, я не вижу смысла встречаться с ним сейчас", — сказал Байден.

Заявления Байдена о Путине

В марте 2021 года Байден в интервью для ABC News заявил, что считает Путина убийцей. Он сказал, что президент РФ заплатит за свои преступления.

Тогда Путин ответил на слова Байдена детской поговоркой: "Кто как обзывается, тот сам так называется".

Во время мероприятия ко Дню Святого Патрика в марте 2022 года он сказал, что считает Владимира Путина "головорезом" и "кровавым диктатором", который "ведет аморальную войну против народа Украины".

Также он назвал президента России "мясником" после встречи с украинскими беженцами в Польше.

6 октября Байден сравнил ядерные угрозы Кремля с Карибским кризисом 1960-х годов и предупредил о риске "Армагеддона".

Ситуация с нефтью:

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Европейского Союза до конца текущего года.

Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо.

5 сентября 2022 года в ОПЕК+ согласились на сокращение поставок нефти.

По состоянию на 14 сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти упали до минимума.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Россия и Саудовская Аравия договорились значительно сократить объемы добычи нефти.

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