Повреждено критически важное оборудование: РФ атаковала объект 'Нафтогаза'

Сотрудники предприятия не пострадали во время обстрела.

В ночь на 12 октября Россия атаковала газодобывающую инфраструктуру Группы "Нафтогаз" в Харьковской области. В результате удара реактивного дрона возник пожар, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что работники предприятия во время обстрела находились в укрытии. Никто не пострадал.

"В результате атаки было повреждено критически важное оборудование. Наши сотрудники делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить последствия попадания и не допустить рисков для стабильной работы энергосистемы", – сказал исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

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По его словам, в настоящее время специалисты работают над ликвидацией аварийной ситуации и устранением повреждений на объекте.

Удары России по объектам "Нафтогаза" – последние новости

Ночью 22 сентября россияне атаковали баллистическими ракетами объект нефтегазового комплекса в Полтавской области. Удар привел к критическим разрушениям, что фактически сделало невозможным восстановление и функционирование объекта.

В августе российские террористы совершили 13 атак на объекты НАК "Нафтогаз Украины" за одну неделю. Под ударами оказалась, в частности, добывающая инфраструктура. Работа части объектов была остановлена, также была утрачена часть объемов добычи.

17 июля Россия совершила массированную атаку дронами на один из объектов газодобычи "Нафтогаза" в Харьковской области. Это была уже 250-я атака на предприятия "Нафтогаза" с начала этого года.

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