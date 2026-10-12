Кремль использует украинское законодательство для затягивания войны, – ISW

Россия может в любой момент разрешить Украине провести выборы, отмечают аналитики.

Кремль продолжает демонстрировать неготовность к переговорам с Украиной. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны.

Аналитики делают такие выводы, учитывая заявление председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что "российские силы на поле боя и баллистическое оружие – это единственные инструменты, которые приближают Россию к победе в Украине". По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что РФ по-прежнему рассматривает для себя победу исключительно через призму нанесения максимального ущерба стратегическому тылу Украины, с тем чтобы Киев капитулировал.

Эксперты отмечают, что эти заявления, а также разговоры о выборах в Украине появляются именно тогда, когда ВСУ получают преимущество на поле боя. Аналитики отмечают, что Москва таким образом, вероятно, пытается подорвать поддержку Украины со стороны Запада. Одна из целей Кремля, по их мнению, – приостановить обмен разведданными между Украиной и США, что уже происходило в начале 2025 года, позволив РФ продвигаться в Курской области.

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"Таким образом, Кремль пытается укоренить ложный нарратив о том, что Украина является препятствием на пути к миру, перекладывая ответственность России за подрыв добросовестных переговоров на Украину, настаивая на своих максималистских требованиях и отказываясь от компромиссов. Россия намеренно использует конституционную неспособность Украины проводить выборы из-за войны, развязанной Россией, чтобы манипулировать процессом переговоров и затягивать войну. Россия может позволить Украине провести выборы в любой момент, согласившись на прекращение огня, которое Соединенные Штаты и Украина неоднократно предлагали", – отмечают аналитики.

Эксперты отмечают, что Украина уже неоднократно заявляла о своей готовности провести выборы в случае достижения прекращения огня. Помимо гарантий безопасности, этого также требует и Конституция Украины, которая запрещает выборы в условиях военного положения, подчеркивают эксперты.

Что этому предшествовало

Напомним, президент США Дональд Трамп вновь вернулся к вопросу выборов в Украине. Он призвал Владимира Зеленского провести голосование и обвинил президента Украины в нежелании закончить войну.

Это заявление уже подверглось критике со стороны ряда западных политиков и лидеров общественного мнения. В частности, праворадикальная активистка и любимая блогерша Трампа Лора Лумер заявила, что для проведения выборов в Украине Трамп должен оказывать давление не на Зеленского, а на Путина.

Сам Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы, если РФ согласится на 60-дневное перемирие. Он подчеркнул, что проведение выборов в условиях войны "выходит за рамки Конституции". Кроме того, президент отметил, что важнейшим является вопрос условий безопасности.

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