В Кремле ответили на идею 60-дневного перемирия, предложенную Зеленским

Песков заявил, что Путин может отдать приказ прекратить нанесение ударов по Украине только в день выборов.

Кремль отклонил идею 60-дневного прекращения огня, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским для проведения президентских выборов. Об этом пишет Reuters.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Россия хочет долгосрочного мирного соглашения, а не временного прекращения огня.

"В Кремле и президент Путин, и чиновники других уровней неоднократно заявляли, что мы не хотим прекращения огня. Мы хотим долгосрочного мира и готовы сделать все возможное для его достижения", – сказал он.

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В то же время, по данным российских СМИ, пресс-секретарь заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов отдать приказ не наносить удары по Украине именно в день выборов, а не в течение 60 суток.

"60 суток, которые требует Зеленский, нужны ему не для проведения выборов, а для того, чтобы собраться с силами, залечить раны и продолжить войну", – отметил Песков.

Кроме того, он прокомментировал заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая выразила поддержку Зеленскому на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости смены главы государства в Украине.

"Европейцы не принадлежат к партии мира, к партии, которая ищет пути к мирному урегулированию. Европейцы – скорее партия войны. Нам гораздо больше импонируют усилия американских переговорщиков, мы признательны им за продолжение этих усилий", – сказал журналистам пресс-секретарь Кремля.

Идея выборов в Украине

Как сообщал УНИАН, недавно Трамп призвал к смене президента в Украине. Он заявил, что украинцам нужен новый лидер, "который сможет заключить соглашение" с Россией. Также он обвинил Зеленского в том, что тот якобы "мог заключить много соглашений, но по какой-то причине этого не делает".

В ответ Зеленский заявил, что Украина проведет выборы, если Путин согласится на 60-дневное перемирие. Он пояснил, что Украина находится в состоянии войны, и проведение выборов "выходит за рамки Конституции", а главное, по его словам, нет безопасных условий, "чтобы дать людям возможность проголосовать". Он заверил: если будет полное прекращение огня на 60 дней – Украина организует выборы.

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