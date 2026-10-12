Сколько реактивных двигателей потребуется Украине в 2027 году: ответ Минобороны

Такие двигатели необходимы для различных категорий вооружения.

Производство реактивных двигателей стало одним из приоритетных направлений развития украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), и в 2027 году потребность в двигателях одного типа может составить около 10 тысяч единиц в месяц. Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара во время общения с журналистами, пишет "Милитарный".

В частности, озвученный показатель в 10 тысяч двигателей в месяц является ориентировочной потребностью на 2027 год для одного типа продукции.

По его словам, такие двигатели необходимы для различных категорий вооружения: как для дронов-перехватчиков и средств поражения средней дальности, так и для дальнобойных систем и крылатых ракет.

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В Минобороны отметили, что в настоящее время в Украине есть собственные разработки и производители реактивных двигателей, деятельность которых поддерживает государство и способствует развитию соответствующего производства. Всего речь идет примерно о двух десятках украинских производителей.

Украинские дроны с реактивными двигателями – что известно

Как сообщал УНИАН, Силы обороны уже давно применяют дроны с реактивным двигателем для нанесения ударов по объектам российских захватчиков. В то же время существует проблема с массовым производством самих реактивных двигателей для таких дронов-камикадзе.

Павел Нарожный – основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт, рассказал, что одним из таких дронов с реактивным двигателем является "Барс". Кроме того, Силы обороны Украины имеют на вооружении дроны такого типа иностранного производства. К ним относится дрон Nyan, созданный дочерней структурой концерна BAE Systems в Великобритании.

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