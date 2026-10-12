Цены на топливо бьют по рейтингу Трампа перед выборами в США, - BI

Дональд Трамп сталкивается с пределами своего влияния, пытаясь снизить заоблачные цены на бензин перед промежуточными выборами.

Президент США Дональд Трамп обещает американцам быстрое снижение цен на бензин перед выборами в Конгресс, но рынок и войны в мире свидетельствуют об обратном, пишет Business Insider.

В постах в соцсетях и на выступлениях перед избирателями по всей стране Трамп уверяет, что цены на топливо, ставшие одной из главных болезненных тем для американцев на фоне кризиса доступности жизни, вскоре снизятся.

9 октября в Белом доме он упомянул, что видел в штате Айова бензин дешевле 2 долл. за галлон (3,785 литра) ещё до того, как в феврале США и Израиль нанесли неожиданные удары по Ирану.

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"Скоро мы вернемся к таким ценам", – заверил Трамп.

Однако цифры и динамика говорят об обратном. По данным AAA, по состоянию на 11 октября средняя цена обычного бензина в США составляла 4,36 долл. за галлон (примерно 1,15 долл. за литр). В прошлом году в это время она составляла 3,09 долл. Дизельное топливо тоже резко подорожало, достигнув в начале месяца 6,28 долл. за галлон (примерно 1,66 долл. за литр).

12 октября нефть марки Brent торговалась примерно по 103 долл. за баррель. Это более чем на 40% выше уровня на начало войны с Ираном, но примерно на 2% ниже, чем месяц назад, когда в начале сентября цены взлетели выше 100 долл. за баррель. При этом наибольшую обеспокоенность вызывает именно дизельное топливо, цены на которое остаются высокими, несмотря на недавнее подешевение нефти.

Проблемы с пропускной способностью нефтеперерабатывающих заводов и атаки на энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке и в России привели к сокращению поставок топлива, используемого для работы грузовиков, поездов, судов и сельскохозяйственной техники. Это повышает транспортные расходы во всей экономике и может поддерживать инфляционное давление, даже если цены на нефть стабилизируются.

Высокие цены на дизельное топливо также создают политическую проблему в преддверии промежуточных выборов, поскольку рост транспортных расходов грозит усилить инфляцию, которая и без того сказывается на американских домохозяйствах.

На этой неделе Трамп приостановил санкции в отношении экспорта топлива из России, чтобы увеличить поставки дизельного топлива на рынок и снизить цены. Это вызвало удивление как у союзников, так и у противников.

Между тем, 10 октября в Ормузском проливе, через который поставки нефти сократились до минимума, поскольку Иран контролирует этот ключевой водный путь, нефтяной танкер подорвался на мине и загорелся. Это одна из главных причин подорожания нефти и скачка цен на бензин.

Война США и Израиля против Ирана только расширяется, поскольку союзники Тегерана наносят удары по Саудовской Аравии, союзнику США, и её нефтяной инфраструктуре. Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене расширили контроль над побережьем Красного моря и проливом Баб-эль-Мандеб, ключевым маршрутом для саудовского нефтяного экспорта. В прошлом месяце эта группировка организовала с юго-востока Ирака нападение на крупный саудовский нефтепровод, из-за чего Саудовской Аравии пришлось временно его остановить. Издание утверждает, что в таких условиях трудно представить, что нефть подешевеет настолько, чтобы американцы почувствовали облегчение на заправках до выборов в ноябре.

Дизельное соглашение Трампа и удары по НПЗ – последние новости

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о соглашении по поставкам дизельного топлива из РФ, заключенном с Владимиром Путиным. В целом речь идет о примерно 1,8 млн тонн топлива. Эксперты называют этот шаг попыткой повлиять на американский электорат перед выборами.

При этом многие политики резко критикуют решение Трампа. В частности, вице-президент США во время первого срока Трампа Майк Пенс заявил, что решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа отменить санкции в отношении российского топлива, пока Путин наносит удары по гражданским объектам в Украине, не имеет никакого смысла.

11 октября президент США также объявил о так называемом энергетическом перемирии между Украиной и Россией. По словам главы Белого дома, обе стороны согласились на энергетическое перемирие. Позже сообщалось, что Трамп имел в виду потенциальное соглашение, согласно которому каждая из сторон прекратит атаки на нефтеперерабатывающие заводы.

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