Битва титанов на батарейках: обнародован рейтинг самых популярных электромобилей в Украине

По сравнению с сентябрем 2025 года спрос на электромобили сократился вдвое.

В прошлом месяце украинский автопарк пополнился почти 4,6 тысячами электромобилей (BEV), сообщает "УкрАвтопром".

По сравнению с сентябрем 2025 года спрос на электромобили сократился вдвое. Это связывают с возвратом НДС на импорт. Напомним, с 1 января в Украине отменили налоговые льготы и возобновили уплату налога на добавленную стоимость (20%) на импорт электромобилей. Из-за этого ввезенные электрокары значительно подорожали.

Большинство зарегистрированных в сентябре электромобилей составляли легковые автомобили – 4349 единиц. Из них 448 были новыми (на 80% меньше, чем в прошлом году), а 3901 – подержанными (-42%). Среди 222 зарегистрированных коммерческих электромобилей новыми были лишь 10.

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ТОП-5 новых электромобилей сентября:

BYD Sea Lion 06 EV – 109 шт.;

Volkswagen ID. UNYX – 35 шт.;

Zeekr 7X – 33 шт.;

Zeekr 001 – 27 шт.;

BYD Sea Lion 05 EV – 24 шт.

ТОП-5 импортированных электромобилей с пробегом:

Tesla Model Y – 512 шт.; Nissan Leaf – 484 шт.; Tesla Model 3 – 468 шт.; Chevrolet Bolt – 200 шт.; Renault Zoe – 167 шт.

Авторынок Украины – последние новости

В сентябре украинцы ввезли из-за рубежа 21,5 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на 8% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Наибольшую долю в этом сегменте составили бензиновые автомобили – 52%.

Самой популярной остается легендарная модель Volkswagen Golf, которая за десятилетие на рынке завоевала статус настоящего народного автомобиля. Второе и третье места в рейтинге также заняли представители немецкого автопрома – кроссоверы Volkswagen Tiguan и Audi Q5.

Кроме того, в сентябре автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания обеспечили 59,5% продаж новых легковых автомобилей. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года их доля составляла 46,5%.

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