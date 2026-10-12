Украина и Польша дипломатически наладили отношения, – Сибига

Сибига подчеркнул, что Польша откликнулась на просьбу Украины о поставках боеприпасов, крайне необходимых для сбивания реактивных дронов.

Отношения Украины и Польши – дипломатически урегулированы, Киев заинтересован в развитии взаимовыгодного добрососедства. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Мы заинтересованы в развитии добрососедства, взаимовыгодного добрососедства. Это в интересах наших народов и наших стран. Это и общая необходимость в сфере безопасности, как для нас, так и для Польши. Я считаю, что мы сейчас дипломатически наладили наши отношения. Они развиваются на многих уровнях. Я считаю, что у нас произошла нормализация именно в этом направлении", – сказал он.

Сибига подчеркнул, что Польша была той страной, которая откликнулась на просьбу Украины о поставках боеприпасов, крайне необходимых для сбивания реактивных дронов.

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"У нас фактически отсутствовала эта амуниция, поляки оказали нам помощь, поэтому я здесь также благодарю министра Сикорского, президент общался с премьером Туском, мы это очень ценим. Готовятся очередные пакеты военной помощи, крайне важные для обороны Украины. Это стратегическое партнерство в действии, оно взаимовыгодно. Польша стала членом Антибаллистической коалиции, поэтому это путь в обе стороны", – заявил глава МИД.

Кроме того, он подчеркнул, что Польша активно поддерживает нас на пути евроинтеграции в вопросе открытия кластеров.

Заявления Польши об угрозах со стороны России

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия останется угрозой для Варшавы и всей Европы, даже если война против Украины закончится уже завтра.

Глава МИД Польши отметил, что Европа не является мировой империей и не намерена ею становиться.

Кроме того, Сикорский добавил, что экономика России могла бы быть сопоставимой с экономикой США, если бы Москва развивала ее вместо того, чтобы вкладывать большую часть средств в свои вооруженные силы.

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