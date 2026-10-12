РФ нарушила объявленное Трампом энергетическое перемирие: Зеленский пообещал ответ

Москва также должна продемонстрировать, что согласна на это энергетическое перемирие.

Российские оккупанты нанесли целенаправленный удар по электростанции в Харькове сразу после публикации президента США Дональда Трампа о договоренности относительно энергетического перемирия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Варшавского форума по безопасности.

Президент подчеркнул, что Украина поддерживает идею введения энергетического перемирия. В то же время он добавил, что Москва также должна продемонстрировать, что согласна на это энергетическое перемирие. Президент также подчеркнул, что если РФ не согласится на энергетическое перемирие – Украина даст ответ оккупантам.

Президент также прокомментировал соглашение о дизельном топливе между РФ и США.

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"Почему США не заключают соглашение с Украиной о дизельном топливе? Давайте предложим Украине соглашение о дизельном топливе. Мы влияем на то, движутся ли эти суда. Мы определяем, работают ли нефтеперерабатывающие заводы. Давайте это сделаем. Для нас важна электроэнергия. Если они не могут гарантировать защиту нашей энергетической сети, мы не будем реагировать на их дизельную инфраструктуру. Для нас электроэнергия означает прежде всего помощь людям", – подчеркнул он.

Во время выступления президент также прокомментировал удары по российским дата-центрам, отметив, что после этого в украинских соцсетях стало меньше ботов:

"Когда наши удары достигли центров обработки данных "Яндекса", в социальных сетях стало меньше ненависти, меньше раздора и меньше провокаций. Поскольку ботов стало меньше, вполне понятно, откуда они происходили", – отметил он.

Что известно об энергетическом перемирии

Ранее о том, что Украина и РФ якобы достигли договоренностей о прекращении ударов по энергетическому сектору, сообщил президент США Дональд Трамп. Он также призвал стороны не нарушать перемирие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по энергетическому сектору РФ, если Москва поступит так же. В то же время он подчеркнул, что Киев ранее выдвигал РФ ряд предложений, однако Кремль всегда от них отказывался.

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