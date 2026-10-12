Почему в столице стала исчезать вода: в 'Киевводоканале' назвали две причины

Оборудование электрической части водоканала устарело, а колебания напряжения приводят к его повреждению.

За четыре года "Киевводоканал" потерял 40% персонала, что затрудняет оперативное реагирование на перебои с электроснабжением и остановки оборудования. Дополнительной проблемой стали значительные колебания напряжения, которые повреждают электрическую часть водопроводной инфраструктуры.

Заместитель генерального директора предприятия Сергей Горкуценко в интервью "Экономической правде" рассказал, что оборудование электрической части водоканала в основном устарело, а колебания напряжения приводят к его повреждению. Из-за этого работникам приходится выполнять переключения и восстанавливать работу оборудования.

"Проблема в том, что дело не столько в отключениях электроэнергии, сколько в очень сильных колебаниях напряжения. У нас вся электрическая часть водоканала – это 70-е годы. При таких колебаниях она просто не выдерживает, выгорает", – объяснил Горкуценко.

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Он подчеркнул, что водоснабжение зависит от сложной инфраструктуры, поэтому после отключения электроэнергии требуется время, чтобы переключиться на другую линию питания или генератор.

Еще одной причиной сложностей Горкуценко назвал нехватку персонала. По его словам, за четыре года предприятие потеряло 40% работников. Среди причин он назвал замороженный тариф на воду и ограничения по призыву военнообязанных работников.

"Подчеркну, с персоналом большая проблема. Вчерашняя ситуация. Нужно было включить резервное питание. Один электрик или один энергетик на 5 станций. Он поехал на одну станцию работать, потом переехал на вторую. А в это время третья отключается от резервного источника питания", – рассказал заместитель гендиректора "Киевводоканала".

Он отметил, что даже при наличии резервного питания нехватка специалистов затрудняет одновременное реагирование на аварийные ситуации на нескольких объектах.

Проблемы с водоснабжением в Киеве – последние новости

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявлял, что новой целью россиян стало прицельное уничтожение украинских систем водоснабжения. По его словам, "выжить без воды и канализации дольше трех дней трудно".

В результате российской атаки вечером 8 октября был повреждён один из важных энергетических объектов Киева. Тогда "Киевводоканал" сообщил о снижении давления в водопроводной сети правобережной части Киева. В результате этого в некоторых домах временно прекращалось водоснабжение

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