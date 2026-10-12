Евросоюз согласовал рекордный пакет санкций против российской баллистики

Санкции введены против около 1,6 тысяч представителей российского военно-промышленного комплекса.

Министры иностранных дел государств-членов Европейского Союза одобрили решение о введении санкций против около 1,6 тысячи представителей российского военно-промышленного комплекса.

Как сообщила верховный представитель ЕС Кая Каллас в сети X, соответствующее решение было согласовано на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД стран-членов ЕС в Люксембурге.

"Это самое масштабное расширение нашего санкционного списка с момента начала Россией своей войны. Европа вновь демонстрирует единый фронт", – отметила Каллас.

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По её словам, более половины введённых санкций связаны с цепочками производства баллистических ракет.

Таким образом, как отмечает топ-дипломатка, Евросоюз значительно затрудняет, замедляет и удорожает российское производство тех видов вооружений, которые Россия использует для убийства украинцев.

Российское производство ракет

Как сообщал УНИАН, Россия способна производить более 200 крылатых и баллистических ракет ежемесячно. В настоящее время враг делает ключевой акцент на производстве таких ракет, как баллистические "Искандер-М", а также крылатые Х-101 и "Калибры".

По данным экспертов, в России за месяц производится больше баллистических ракет, чем в США противоракет для перехвата баллистических ракет.

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