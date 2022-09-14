Причиной падения доходов РФ стало падение мировых цен на нефть.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину в РФ наблюдается падение дохода от экспорта нефти.

Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства.

В августе Россия заработала на экспорте нефти 17,7 миллиарда долларов. Объем доходов стал минимальным с марта.

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В Международном энергетическом агентстве отмечают, что причиной падения доходов РФ стало падение мировых цен на нефть. Эксперты считают, что в будущем российский нефтяной экспорт будет оставаться под давлением. После вступления в силу эмбарго ЕС на российскую нефть стране придется найти новые рынки сбыта почти на 2,4 миллиона баррелей в сутки нефти и нефтепродуктов.

ОПЕК+ и эмбарго на российскую нефть:

Неофициальный формат ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 года, из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на мировом нефтяном рынке.

В ОПЕК+ входят 10 стран - Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан (ключевым производителем и неформальным лидером картеля является Россия, с 14 % мировой нефтедобычи).

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Европейского Союза до конца текущего года.

Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо.

5 сентября 2022 года в ОПЕК+ согласились на сокращение поставок нефти.

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