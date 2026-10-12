Когда в украинский прокат выйдет 'Экзорцист' со Скарлетт Йоханссон: вышел полный трейлер (видео)

Фильм выйдет в украинский прокат 11 марта 2027 года.

Вышел полный украинский трейлер детективного фильма ужасов "Экзорцист: Мученики" (The Exorcist: Martyrs) со Скарлетт Йоханссон ("Трудности перевода", "Престиж", "Вики Кристина Барселона", "Кролик Джоджо", "Мир юрского периода: Возрождение", "Бэтмен 2", франшиза "Мстители").

Одновременно стало известно немного больше подробностей о сюжете картины, также известной под локализированным названием "Изгоняющий дьявола: Мученики".

Согласно официальному синопсису, тринадцать лет назад детектив Джули Миллер остановила сатанинского серийного убийцу Отца Сэнди. Однако ей вновь приходится вернуться к делу, которое она считала закрытым, поскольку на стенах церквей жуткие послания оставляет уже новый убийца.

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Вместе с бывшим заключенным капелланом отцом Уильямом, который выслушал последнюю исповедь Отца Сэнди, и молодым детективом Джиной Рестрепо она расследует серию ритуальных убийств, связанных с самыми известными серийными убийцами в истории. Вскоре Джули понимает, что за всем этим стоит сила, гораздо более страшная, чем все, с чем она сталкивалась раньше. Тем более, когда под угрозой оказывается ее собственный сын.

Помимо Йоханссон в фильме снялись Джейкоби Джуп ("Гамнет", "Викторианская психопатка"), Дайан Лейн ("Чаплин", "Судья Дредд", "Человек из стали"), Чиветел Эджиофор ("12 лет рабства", "Доктор Стрэндж", "Веном: Последний танец", "Жизнь Чака", "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня", "Backrooms: Закулисье"), Лоуренс Фишберн ("Человек-муравей и Оса", "Аматор", франшизы "Матрица", "Джон Уик"), Саша Калле ("Флэш", "Срыв", сериал "Шугар"), Джон Легвизамо ("Супербратья Марио", "Меню", "Одиссея", франшиза "Джон Уик"), Рахул Коли ("Призраки поместья Блай", "Полуночная месса", "Полуночный клуб", "Падение дома Ашеров"), Хэмиш Линклейтер ("Шептун", сериалы "Фарго", "Легион", "Полуночная месса", "Поколение V"), Карла Гуджино ("Дети шпионов", "Город грехов", "Хранители", "Запрещенный прием", сериалы "Призраки дома на холме", "Падение дома Ашеров"), Кейт Сигел ("Окулус", "Тишина", "Игра Джеральда", "Жизнь Чака", сериалы "Призраки дома на холме", "Полуночная месса", "Падение дома Ашеров", "Кэрри"), Саманта Слоян ("Жизнь Чака", сериалы "Полуночная месса", "Падение дома Ашеров", "Кэрри") и другие.

Снял фильм признанный мастер жанра хоррор Майк Фленаган ("Окулус", "Тишина", "Игра Джеральда", "Доктор Сон", "Жизнь Чака", сериалы "Призраки дома на холме", "Призраки поместья Блай", "Полуночная месса", "Клуб полуночников", "Падение дома Ашеров", "Кэрри").

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H Film Distribution Company, в украинский прокат фильм выйдет 11 марта 2027 года.

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