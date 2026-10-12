В Киеве стало больше квартир в аренду, но желающих снимать - меньше, - исследование

Фактор безопасности стал одним из ключевых при поиске жилья в аренду.

В сентябре, по сравнению с августом, в сегменте аренды однокомнатных квартир отмечается рост предложения (+20%). При этом количество желающих арендовать недвижимость сократилось на 20%.

По данным исследования "OLX Недвижимость", имеющегося в распоряжении УНИАН, медианная цена аренды однокомнатных квартир упала на 3% и составляет 16,5 тыс. грн. Количество откликов на одно объявление с предложением арендовать однокомнатную квартиру в сентябре сократилось на 35% по сравнению с августом.

В разрезе районов количество объявлений в основном выросло, тогда как медианные цены несколько снизились. Наиболее заметно, уровень предложения вырос в Голосеевском районе (+29%), далее в списке следуют Дарницкий (+24%), Днепровский и Святошинский (по +22%), Оболонский (+20%). На 17% вырос уровень предложения в Шевченковском районе, на +16% – в Печерском и Деснянском. Рост на +14–15% наблюдался в Подольском и Соломенском районах.

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В то же времяобщее количество желающих арендовать недвижимость сократилось, наиболее заметно – в Соломенском районе (-32%) и Голосеевском, Оболонском (по -28%). В Печерском районе уровень спроса в сентябре снизился на -24%, в Шевченковском и Деснянском – на -22%. В Днепровском и Подольском районах спад составил -18–19%. Менее существенные изменения в количестве запросов наблюдались в Дарницком (-11%) и Святошинском (-13%) районах.

Динамика изменения медианной цены была менее существенной, ведь в большинстве районов она такая же, как и в августе 2026 года. В частности, изменений не зафиксировано в Голосеевском (20 тыс. грн), Дарницком (15 тыс. грн), Деснянском (10 тыс. грн), Оболонском (15 тыс. грн) и Печерском (38 тыс. грн) районах.

При этом снижение медианной цены на -7% произошло в Святошинском районе, до 13 тыс. грн, а также на -6% в Днепровском, до 12 тыс. грн. В Подольском районе медианная цена аренды однокомнатной квартиры в сентябре составила 19 тыс. грн, что на -5% меньше, чем в августе. В Шевченковском – 20 тыс. грн (-4%), а в Соломенском – 15,9 тыс. грн (-1%).

В сегменте аренды двухкомнатных квартир тенденция аналогична: количество объявлений в сентябре выросло на 16% по сравнению с августом. Медианная цена осталась неизменной – на уровне 26 тыс. грн, а вот спрос снизился на -22%. На одно объявление в среднем приходится 7 откликов в сентябре, тогда как в августе – около 11 откликов.

"В сентябре активность среди ищущих на рынке аренды заметно ниже, чем в августе. На показатели может влиять сезонность: в частности, в августе повышенный спрос обычно сохраняется за счет студентов, которые ищут жилье перед началом учебы. Важную роль сейчас играет и ситуация с безопасностью: учитывая данные, арендаторы могут менее активно искать жилье на рынке столицы, рассматривая другие города", – отметили аналитики.

Покупка квартир в Киеве

На столичном рынке покупки однокомнатных квартир, в отличие от рынка долгосрочной аренды, количество объявлений за месяц увеличилось на +7%. Количество объявлений при этом также выросло на 3%, тогда как медианная цена несколько снизилась – на 2% – и составила 3,3 млн грн в сентябре.

Наиболее заметно, уровень предложения за месяц вырос в Оболонском районе (+13%). На втором месте – Голосеевский (+8%), на третьем – Днепровский и Соломенский (по +6%). Рост количества объявлений на +5% наблюдался в Деснянском районе.

В то же время показатели не изменились (0%) в Дарницком, Святошинском и Шевченковском районах, тогда как в Печерском и Подольском зафиксировали спад: -2% и -4% соответственно.

Снижение уровня спроса произошло в Днепровском (-9%), Святошинском (-6%) и Оболонском (-4%) районах. В остальных районах показатели спроса за месяц выросли. В Голосеевском количество откликов увеличилось на +28%, в Печерском – на +17%, в Подольском – на +12%, в Дарницком – на +11%, в Деснянском – на +8%. В Соломенском и Шевченковском районах рост спроса на покупку составил +2% и +4% соответственно.

Что касается медианных цен на покупку однокомнатных квартир, в некоторых районах ониостались неизменными с августа 2026 года. Среди них: Голосеевский (3,8 млн грн), Деснянский (2 млн грн), Днепровский (2,7 млн грн), Оболонский (2,7 млн грн), Шевченковский (4,2 млн грн).

Зато заметно снизилась медианная стоимость покупки в Соломенском (-5% до 2,9 млн грн) и Подольском (-3% до 3,6 млн грн) районах. В Дарницком и Печерском районах отмечалось снижение на 2% по сравнению с августом, до 2,8 млн грн и 7 млн грн соответственно.

Спрос на двухкомнатные квартиры в столице в сентябре вырос на 5% по сравнению с августом. Уровень предложения остался неизменным, тогда как медианная цена снизилась на -3%, до 5 млн грн.

Рынок жилья в Украине – последние новости

Аналитики DIM.RIA сообщали, что в Киеве в среднем полная стоимость дома составляла 280 тыс. долл., при средней стоимости квадратного метра в 1 389 долл. и годовом росте на 27%. При этом наиболее заметное подорожание зафиксировали в Киевской области – сразу на 58%.

В сентябре стало известно, что за год цены на квартиры выросли во всех областных центрах, кроме Херсона и Ривне, где показатель, напротив, снизился. Столица по цене занимает третье место, тогда как дороже всего приобрести однокомнатную квартиру в Ужгороде.

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