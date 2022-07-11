Причиной стало повышение ставки экспортной пошлины.

Россия, несмотря на введенные Западом санкции, продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Повышение в июле ставки экспортной пошлины на поставляемую из России сырую нефть помогло Кремлю преодолеть падение потоков в первую неделю месяца", - объяснили в издании.

Так, ставки пошлины увеличились на 23% в период с июня по июль. Таким образом Россия с каждого проданного барреля зарабатывала на $1,42 больше, чем месяц назад.

В связи с этим приростом, РФ избежала падения поставок сырой нефти на 15% за неделю до 8 июля. Доходы России упали всего на $3 миллиона или на 2%.

Как сообщал УНИАН, 31 мая лидеры Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено значительное ограничение импорта нефти из РФ.

27 июня стало известно, что лидеры стран G7 близки к установлению ограничения цен на российскую нефть.

Ожидается, что в седьмом пакете санкций страны-члены Евросоюза закроют имеющиеся лазейки.

Вас также могут заинтересовать новости: