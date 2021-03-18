Путин ответил детской поговоркой / фото REUTERS
Владимир Путин отреагировал на утверждение президента США Джо Байдена о том, что тот является убийцей.
Читайте такжеСША объявили новые санкции против РоссииОб этом пишет РБК.
На встрече с жителями оккупированного Крыма у Путина спросили о его отношении к заявлению Байдена.
Президент РФ сказал, что лично знаком с Байденом и пожелал ему здоровья.
«Кто так обзывается, тот сам так называется», - сказал Путин.
По его словам, в детской поговорке есть «очень глубокий психологический смысл».
«Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы», - добавил он.
Видео с реакцией Путина на слова Байдена об убийце
Обострение в отношениях США и России
- В своем большом интервью для ABC News глава США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли тот Путина убийцей.
- Кроме того, президент Соединенных Штатов уточнил, что Путину придется "заплатить", если Вашингтон докажет вмешательство России в американские выборы.
- Россия немедленно отозвала своего посла в Москву "для консультаций".
- На фоне выхода интервью Минфин США объявили очередной пакет санкций против Москвы за отравление критиков Кремля.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, что Администрация Байдена будет "прямолинейно действовать в отношениях с Российской Федерацией".
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