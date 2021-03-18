Президент РФ пожелал Байдену здоровья.

Владимир Путин отреагировал на утверждение президента США Джо Байдена о том, что тот является убийцей.

Читайте такжеСША объявили новые санкции против РоссииОб этом пишет РБК.

На встрече с жителями оккупированного Крыма у Путина спросили о его отношении к заявлению Байдена.

Президент РФ сказал, что лично знаком с Байденом и пожелал ему здоровья.

«Кто так обзывается, тот сам так называется», - сказал Путин.

По его словам, в детской поговорке есть «очень глубокий психологический смысл».

«Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы», - добавил он.

Обострение в отношениях США и России

В своем большом интервью для ABC News глава США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли тот Путина убийцей.

Кроме того, президент Соединенных Штатов уточнил, что Путину придется "заплатить", если Вашингтон докажет вмешательство России в американские выборы.

Россия немедленно отозвала своего посла в Москву "для консультаций".

На фоне выхода интервью Минфин США объявили очередной пакет санкций против Москвы за отравление критиков Кремля.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, что Администрация Байдена будет "прямолинейно действовать в отношениях с Российской Федерацией".

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Автор: Людмила Жерновская