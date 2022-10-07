Президент США связал угрозы России с ее поражениями на поле боя в Украине.

Президент США Джо Байден прокомментировал ядерные угрозы России. По его словам, за последние шестьдесят лет мир ближе всего к ядерной катастрофе.

Соответствующее заявление Байден сделал 6 октября во время благотворительного мероприятия Демократической партии в Нью-Йорке, передает CNN.

"Впервые после кубинского ракетного кризиса у нас есть прямая угроза применения ядерного оружия... Я не думаю, что можно использовать тактическое ядерное оружие и не закончить Армагеддоном" – отметил он. Видео дня

Президент США связал ядерные угрозы с поражениями армии России на поле боя в Украине.

Также Байден акцентировал, что президент РФ Владимир Путин "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, или же биологического, или же химического оружия".

Ядерные угрозы России

Объявляя частичную мобилизацию в России, президент РФ Владимир Путин пригрозил Западу ядерным оружием.

После этого сообщалось, что в случае ядерного удара России по Украине США могут ударить ядерным оружием по территории самой РФ. Это может привести к началу Третьей мировой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после применения ядерного оружия Путин не сможет сохранить свою жизнь.