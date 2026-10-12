Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике 2026 года

Шведская королевская академия наук назвала лауреатов Нобелевской премии по экономическим наукам 2026 года. Награду получили двое ученых из США, которые помогли понять, почему экономика то растет, то падает, и как на это влияет государство. Об этом сообщили 12 октября на официальном сайте Нобелевской премии.
Речь идет о Роберте Э. Холле из Стэнфордского университета и Майкле Вудфорде из Колумбийского университета. Как отмечает комитет, их отметили за исследования микроэкономических основ макроэкономической стабилизации. Проще говоря, ученые объяснили, как решения правительств и центробанков сказываются на спадах, росте экономики и инфляции.
В Нобелевском комитете напоминают, что экономика живет волнами, поскольку периоды подъема неизбежно сменяются спадами. Если вовремя подтолкнуть экономику или, наоборот, притормозить ее, можно избежать затяжной рецессии или вышедшей из-под контроля инфляции.
По оценке комитета, именно труды Холла и Вудфорда изменили подход к политике экономической стабилизации. Они легли в основу современных новокейнсианских моделей, которые показывают, как шаги центробанков и правительств отражаются на экономических циклах.
Благодаря этим моделям можно в цифрах рассчитать, что произойдет с производством, рабочими местами и ценами, если, например, изменить процентную ставку. Как говорится в сообщении, сейчас эти наработки применяют центральные банки и министерства финансов разных стран, чтобы прогнозировать изменения в экономике и готовить меры для ее стабилизации.
Роберт Э. Холл известен своими исследованиями макроэкономики, рынка труда и экономических циклов. Майкл Вудфорд, в свою очередь, специализируется на макроэкономической теории и монетарной политике. В частности, он изучает, как на экономику влияют решения центробанков и ожидания участников рынка.
В этом году размер денежного вознаграждения составляет 12 миллионов шведских крон, то есть около 1,1 миллиона долларов. Лауреаты разделят эту сумму поровну. Награды им вручат 10 декабря в Стокгольме.
Стоит отметить, что экономическая "нобелевка" стоит несколько особняком от остальных. Официально она называется Премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Сам Нобель в завещании ее не предусматривал, поэтому премию учредил Центральный банк Швеции в 1968 году.
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
Напомним, что в этом году Нобелевскую премию по химии разделили француз Анри Б. Каган и японец Кенсо Соаи. Ученые разгадали загадку, над которой химики бились более века, а именно: почему живые организмы состоят только из одного из двух "зеркальных" вариантов молекул. Их открытия помогают создавать лекарства, ведь именно от правильной формы молекулы зависит, как препарат подействует на организм.