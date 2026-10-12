В Киеве сменили движение метро и автобусов после атаки россиян

Враг в очередной раз обстрелял мосты через Днепр.

В результате атаки российских оккупантов в Киеве перекрыто движение транспорта по Южному мосту. Поезда метро и автобусы временно изменили маршруты, сообщает КП "Киевский метрополитен".

На Сирецко-Печерской линии метрополитена ("зеленая" ветка) поезда курсируют на отдельных участках между станциями "Сирец" – "Выдубичи" и между станциями "Осокорки" – "Червоный хутор". Автобусы № 22 и № 91 временно изменили маршрут и курсируют через Дарницкий мост.

"О возобновлении движения в обычном режиме сообщим дополнительно", – отмечают в КП "Киевский метрополитен".

Видео дня

Ограничения движения по Южному мосту – главные новости

Ранее в Киевском метрополитене сообщили, что в утренние и вечерние часы пик поезда на Сирецко-Печерской линии метро будут курсировать по специальному графику с диспетчерским регулированием движения. Временный режим ввели в связи с ограничениями на Южном мосту, где одновременно может находиться только один поезд метро. Из-за этого поезда поочередно совершают разворот на станциях "Выдубичи" и "Осокорки".

Ограничения будут действовать утром примерно с 7:30 до 10:00 и вечером с 16:00 до 20:00. При этом в остальное время ограничения не будут действовать, и поезда будут курсировать в обычном режиме в соответствии с установленными графиками.

6 октября в Киеве возникли существенные проблемы с движением по Южному мосту в первой половине дня, которые коснулись как автомобильного транспорта, так и поездов метро. Последние двигались по мосту в направлении правого берега следующим образом: один поезд высаживал пассажиров и пересекал мост пустым, а уже следующий забирал людей.

Вас также могут заинтересовать новости: