В Украине изменят правила охраны труда: что ждет работодателей и работников

Работодателей обяжут регулярно оценивать риски на рабочих местах и принимать меры по их устранению.

Верховная Рада поддержала евроинтеграционный закон, который предусматривает изменения в подходе к охране труда. Работодатели будут обязаны уделять особое внимание предотвращению несчастных случаев и защите здоровья работников.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект о безопасности и здоровье работников на рабочем месте(№ 10147) в целом проголосовали 246 народных депутатов.

По словам председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, старый закон об охране труда не соответствует европейским нормам.

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"Закон об охране труда, действующий в Украине, не соответствует даже европейскому названию, ведь в Европе это безопасность и здоровье на рабочем месте. За годы независимости Украины этот закон привел к тому, что количество погибших и ставших инвалидами на предприятиях увеличивается", – сказала Третьякова.

Нардеп также указала, что новый закон о безопасности и здоровье работников на рабочем месте входит в число обязательств Украины в рамках программы финансовой поддержки от Европейского Союза Ukraine Facility.

Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает внедрение европейской системы минимальных требований в области безопасности и здоровья работников. Работодатели должны будут регулярно оценивать опасности, которые могут возникнуть на конкретных рабочих местах, и разрабатывать меры по их минимизации или устранению.

Предлагается, в частности, заменить термины "безопасность труда" или "охрана труда" на европейский термин "безопасность работника".

Также отмечается, что работодатель должен быть более самостоятельным в выборе наиболее эффективных способов организации безопасности работников и нести в первую очередь материальную ответственность за качество такого выбора и эффективность определенной им политики безопасности. Приоритетом станет предотвращение несчастных случаев, а не реагирование на их последствия.

В частности, также предусмотрено:

проведение внеплановых инструктажей по вопросам охраны труда;

информирование компетентных органов обо всех несчастных случаях;

ведение учета всех инцидентов, которые потенциально могли привести к несчастному случаю.

Также законопроект предусматривает возможность возложения на работодателя по решению суда материальной ответственности за ущерб жизни и здоровью работника, если он стал следствием недостаточных или неэффективных мер безопасности. В таком случае работодатель будет возмещать Фонду социального страхования расходы, понесенные им на выплаты и услуги, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве.

Кроме того, устанавливаются обязанности работодателей по обеспечению безопасности и здоровья отдельных категорий работников (работниц, недавно родивших, и кормящих грудью; работников, не достигших 18-летнего возраста; работников с инвалидностью).

Условия труда в Украине – главные новости

В мае 2026 года стало известно, что в Минэкономики подготовили проект нового трудового кодекса, который должен легализовать современные формы труда и помочь вывести занятость "из тени".

Бывший министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявлял, что в Украине официально работают и платят ЕСВ значительно меньше людей, чем требует экономика, а 75% отечественных компаний уже испытывают дефицит кадров.

Кабмин одобрил проект нового трудового кодекса Украины еще в январе. Тогда отмечалось, что в стране продолжают действовать положения старого советского кодекса еще 1971 года. Новый документ должен сделать систему более гибкой и цифровой.

Ранее сообщалось, что обновленный трудовой кодекс должен приблизить Украину к нормам Евросоюза. Так, он гарантирует работникам дополнительные четыре дня отпуска в год к тем 24, которые разрешены сейчас. Отметим, что у европейцев 28 дней оплачиваемого отпуска.

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