По его убеждению, нет никакого смысла сейчас говорить с Путиным о войне в Украине.

Решение российского диктатора осуществить полномасштабное вторжение в Украину было абсолютно провальным и ошибочным. За почти 7 месяцев войны Путин совершил множество военных преступлений. Переговоры с ним не имеют смысла.

Об этом в интервью CNN заявил президент США Джо Байден.

По убеждению американского лидера, Путин бездарно переоценил свою способность вторгнуться в Украину и подавить ее народ.

Видео дня

"Я думаю, что его цели не были рациональными. Я думаю, он считал, что его встретят с распростертыми объятиями, что Киев – это дом матери-России, и это место, где его будут радушно приветствовать. И я думаю, что он полностью просчитался", – сказал Байден.

Американский президент отметил, что не видит предпосылок для переговоров с Путиным на саммите Большой двадцатки следующего месяца в Индонезии.

"Это будет зависеть от того, о чем именно он хочет поговорить", – сказал Байден.

В частности, Байден готов обсуждать с Путиным вопрос заключенной в РФ звезды американского баскетбола Бритни Гринер, но об Украине говорить с ним особого смысла не видит.

"Посмотрите, он действовал жестоко, он действовал жестоко. Я думаю, что он совершил военные преступления. Я не вижу смысла встречаться с ним сейчас", – заявил Байден.

Он подчеркнул, что угрозы со стороны РФ могут привести к катастрофическим "ошибкам" и "просчетам". Байден также признал, что риск "ядерного апокалипсиса" из-за безрассудного поведения РФ сейчас самый высокий за последние 60 лет. При этом американский лидер ушел от ответа на вопрос, как США отреагируют на ядерный удар по Украине. Байден не верит, что Путин решится на такой шаг, а все угрозы имеют эффект дестабилизации.

Байден отметил, что Пентагон заранее разработал план действий на случай, если РФ решится на использование тактического ядерного оружия, удара российских войск по Запорожской АЭС или подобных действий.

"Это обсуждалось, но я не буду вдаваться в подробности. С моей стороны было бы безответственно говорить о том, что мы будем или не будем делать", — сказал Байден.

Заявления Байдена о Путине

Как известно, в марте 2021 года Байден в интервью для ABC News заявил, что считает Путина убийцей. Он сказал, что президент РФ заплатит за свои преступления.

Тогда Путин ответил на слова Байдена детской поговоркой: "Кто как обзывается, тот сам так называется".

Во время мероприятия ко Дню Святого Патрика в марте 2022 года он сказал, что считает Владимира Путина "головорезом" и "кровавым диктатором", который "ведет аморальную войну против народа Украины".

Также он назвал президента России "мясником" после встречи с украинскими беженцами в Польше.

6 октября Байден сравнил ядерные угрозы Кремля с Карибским кризисом 1960-х годов и предупредил о риске "Армагеддона".

Вас также могут заинтересовать новости: