Рада одобрила закон, который отменит вето Венгрии на вступление Украины в ЕС

Рада приняла закон об образовании на языках национальных меньшинств стран Евросоюза.

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об обучении на языках национальных меньшинств, что должно окончательно снять венгерское блокирование продвижения Украины к вступлению в Европейский Союз в будущем.

За законопроект №16119 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения образовательных прав коренных народов Украины и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины, проголосовали 266 народныхдепутатов из 226 минимально необходимых.

Также депутаты проголосовали поручить главе ВР безотлагательно подписать и направить на подпись президенту этот закон.

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В законе указано, что государственный украинский язык является основным языком образовательного процесса в учебных заведениях, однако – в отдельных учебных заведениях, где имеются классы или группы с обучением на языке национальных меньшинств (сообществ) или коренных народов Украины, – в образовательном процессе Украины гарантируется право на использование соответствующего языка.

Также в законе четко определено, что национальные меньшинства наряду с украинским языком могут обучаться на официальных языках государств-членов Европейского Союза.

Кроме того, гарантируется использование языков национальных меньшинств и коренных народов при других формах коммуникации между учащимися и другими участниками образовательного процесса в помещениях и на территории субъекта образовательной деятельности.

Что предусматривает закон – другие детали

1. Возможность получения заданий с переводом на язык национальных меньшинств

Отмечается, что "по желанию лица, получающего или получившего полное общее среднее образование на языке коренного народа Украины, языке национального меньшинства (сообщества) Украины, являющегося официальным языком Европейского Союза, задания предоставляются в переводе на соответствующий язык (кроме заданий по учебным предметам языково-литературной области)"

2. Родители могут расширять перечень предметов для обучения на украинском языке

На основании письменного заявления родителей не менее двух третей учащихся класса (группы) национального меньшинства или коренного народа перечень учебных предметов (интегрированных курсов), преподаемых на государственном языке, может быть расширен по решению учебного заведения.

3. Право на получение статуса учреждения общего среднего образования национального меньшинства Украины

Принятый закон также вводит такой статус, как "учреждение общего среднего образования национального меньшинства (сообщества) Украины". В частности, учебное заведение имеет право получить такой статус при условии, что количество учащихся, получающих образование на языке национального меньшинства Украины, составляет более 50 % от общего количества учащихся данного заведения.

4. Возможность корректировать учебную программу

В законе предусмотрено разрешение для школ вносить изменения в учебные программы. В частности, для сохранения их культуры, связанной с национальной идентичностью, а также для сохранения и использования национальных традиций, национальной символики и обычаев.

Кроме того, будет разрешено дублировать официальные документы об образовании и приложения к ним на языках национальных меньшинств в случае подачи родителями ученика соответствующего заявления.

Вступление Украины в ЕС

Как сообщал УНИАН,принятие этого закона должно снять оговорки со стороны Венгрии относительно получения образования венгерским меньшинством в Закарпатье. Таким образом, Венгрия должна перестать блокировать открытие следующих переговорных кластеров на пути приближения Украины к вступлению в Евросоюз.

Уже во вторник, 13 октября, для Украины могут открыть еще два переговорных кластера. В частности, это кластер №2 "Внутренний рынок" и №3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Остальные переговорные кластеры должны быть открыты до конца этого года.

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