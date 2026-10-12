Украина столкнулась с кризисом: правительство отложило финансирование на десятки миллиардов гривень

В настоящее время финансируются только расходы на оборону, пенсии, заработную плату и социальные помощь.

В октябре Украина столкнулась с кризисом ликвидности, из-за чего правительство приостановило финансирование капитальных расходов, а также отложило бюджетное возмещение НДС на 18 миллиардов гривень. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"К сожалению, в октябре мы вступили в кризис ликвидности. Сейчас финансируются только оборонные расходы, пенсии, заработная плата и социальная помощь", – сказал министр.

По его словам, правительство приняло решение о приоритизации бюджетных расходов и приостановило финансирование капитальных расходов. Речь идет не об отмене программ или отказе от работ, а о переносе части финансирования на конец года. В частности, на более поздний срок перенесено около 39 млрд грн расходов.

Видео дня

Марченко отметил, что правительство при этом разблокировало планы устойчивости, и выразил надежду, что главные распорядители бюджетных средств и органы местного самоуправления успеют подготовиться к отопительному сезону.

Кроме того, временно приостановлено бюджетное возмещение НДС налогоплательщикам на общую сумму 18 млрд грн.

Министр напомнил, что потребности оборонного сектора существенно выросли по сравнению с началом полномасштабного вторжения. Если в 2022 году они составляли 105 млрд долл., то сейчас оборонные расходы достигают 155 млрд долл.

На фоне интенсификации боевых действий по состоянию на август был зафиксирован дефицит финансирования оборонных нужд в размере 27 млрд долл. до конца года. Кроме того, из-за невыполнения взятых на себя обязательств перед международными партнерами Украина уже недополучила 29,5 млрд долл.

Дефицит бюджета в Украине – последние новости

В начале сентября премьер-министр Сергей Корецкий объявил, что Кабмин ввел жесткий режим экономии бюджетных средств с целью финансирования Сил обороны.

Из-за сложной ситуации с государственными финансами правительство отложило расходы, не являющиеся первоочередными. В то же время, по словам премьер-министра Сергея Корецкого, в первую очередь будут финансироваться оборона, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет покрыть бюджетный дефицит до конца года – этого удалось добиться в сотрудничестве с партнерами, в частности с Евросоюзом.

Вас также могут заинтересовать новости: