Ryanair объявила первые 29 новых маршрутов на лето 2027

Часть из этих рейсов летают в страны-соседки Украины.

Ирландский лоукостер Ryanair объявил первые новые рейсы в рамках летнего расписания 2027 года – их почти три десятка.

Как сообщается на сайте авиакомпании, в летнем сезоне 2027 года Ryanair планирует предложить туристам полетную программу на более 2500 маршрутов по 230 направлениям.

Билеты на летний рейсы Ryanair уже поступили в продажу на ее сайте и в приложении.

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Одновременно в авиакомпании призвали туристов покупать билеты уже сейчас, поскольку "по мере роста спроса в ближайшие месяцы цены будут неизбежно расти".

При этом в Ryanair отмечают, что "в дальнейшем будут анонсированы и другие интересные маршруты".

29 новых маршрутов Ryanair на летом 2027

Аликанте (Испания) – Неаполь (Италия)

Аликанте (Испания) – Танжер (Марокко)

Афины (Греция) – Турин (Италия)

Бари (Италия) – Фридрихсхафен (Германия)

Бари (Италия) – Лидс-Брадфорд (Англия)

Бари (Италия) – Осло-Торп (Норвегия)

Бирмингем (Англия) – Вроцлав (Польша)

Борнмут (Англия) – Порту (Португалия)

Братислава (Словакия) – Ханья (Греция)

Бриндизи (Италия) – Варшава (Польша)

Будапешт (Венгрия) – Лидс-Брадфорд (Англия)

Бургас (Болгария) – Вроцлав (Польша)

Катания (Италия) – Вроцлав (Польша)

Корфу (Греция) – Лидс-Брадфорд (Англия)

Дубровник (Хорватия) – Варшава-Модлин (Польша)

Ист-Мидлендс (Англия) – Гданьск (Польша)

Эксетер (Англия) – Порту (Португалия)

Фридрихсхафен (Германия) – Порту (Португалия)

Краков (Польша) – Танжер (Марокко)

Гданьск (Польша) – Стокгольм-Скавста (Швеция)

Лидс-Брадфорд (Англия) – Тирана (Албания)

Малага (Испания) – Норвич (Англия)

Мемминген (Германия) – Севилья (Испания)

Мемминген (Германия) – Варна (Болгария)

Ньюкасл (Англия) – Реус (Испания)

Ньюкасл (Англия) – Родос (Греция)

Палермо (Италия) – Марракеш (Марокко)

Палермо (Италия) – Тирана (Албания)

Танжер (Марокко) – Турин (Италия)

Другие новости Ryanair

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее гендиректор Ryanair Майкл О'Лири предупредил, что цены на авиабилеты скорее всего вырастут к лету 2027 года.

Также клиентам Ryanair стоит учесть, что с 10 ноября 2026 года им придется прибывать в аэропорт раньше на 20 минут, если им необходимо сдать зарегистрированный багаж.

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