Ryanair объявила первые 29 новых маршрутов на лето 2027

Ирландский лоукостер Ryanair объявил первые новые рейсы в рамках летнего расписания 2027 года – их почти три десятка.
Как сообщается на сайте авиакомпании, в летнем сезоне 2027 года Ryanair планирует предложить туристам полетную программу на более 2500 маршрутов по 230 направлениям.
Билеты на летний рейсы Ryanair уже поступили в продажу на ее сайте и в приложении.
Одновременно в авиакомпании призвали туристов покупать билеты уже сейчас, поскольку "по мере роста спроса в ближайшие месяцы цены будут неизбежно расти".
При этом в Ryanair отмечают, что "в дальнейшем будут анонсированы и другие интересные маршруты".
29 новых маршрутов Ryanair на летом 2027
- Аликанте (Испания) – Неаполь (Италия)
- Аликанте (Испания) – Танжер (Марокко)
- Афины (Греция) – Турин (Италия)
- Бари (Италия) – Фридрихсхафен (Германия)
- Бари (Италия) – Лидс-Брадфорд (Англия)
- Бари (Италия) – Осло-Торп (Норвегия)
- Бирмингем (Англия) – Вроцлав (Польша)
- Борнмут (Англия) – Порту (Португалия)
- Братислава (Словакия) – Ханья (Греция)
- Бриндизи (Италия) – Варшава (Польша)
- Будапешт (Венгрия) – Лидс-Брадфорд (Англия)
- Бургас (Болгария) – Вроцлав (Польша)
- Катания (Италия) – Вроцлав (Польша)
- Корфу (Греция) – Лидс-Брадфорд (Англия)
- Дубровник (Хорватия) – Варшава-Модлин (Польша)
- Ист-Мидлендс (Англия) – Гданьск (Польша)
- Эксетер (Англия) – Порту (Португалия)
- Фридрихсхафен (Германия) – Порту (Португалия)
- Краков (Польша) – Танжер (Марокко)
- Гданьск (Польша) – Стокгольм-Скавста (Швеция)
- Лидс-Брадфорд (Англия) – Тирана (Албания)
- Малага (Испания) – Норвич (Англия)
- Мемминген (Германия) – Севилья (Испания)
- Мемминген (Германия) – Варна (Болгария)
- Ньюкасл (Англия) – Реус (Испания)
- Ньюкасл (Англия) – Родос (Греция)
- Палермо (Италия) – Марракеш (Марокко)
- Палермо (Италия) – Тирана (Албания)
- Танжер (Марокко) – Турин (Италия)
Другие новости Ryanair
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее гендиректор Ryanair Майкл О'Лири предупредил, что цены на авиабилеты скорее всего вырастут к лету 2027 года.
Также клиентам Ryanair стоит учесть, что с 10 ноября 2026 года им придется прибывать в аэропорт раньше на 20 минут, если им необходимо сдать зарегистрированный багаж.
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