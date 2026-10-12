В 'ПриватБанке' евро подешевел: актуальный курс валют на понедельник

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 50,76 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 12 октября, не изменился и составляет 45,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 50,70 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,50 гривни, а евро – по курсу 49,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в понедельник не изменился и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался на прежнем уровне – 50,76 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 12 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,89 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,31 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 17 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 3 копейки и составляет 45,24 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,63 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 1 копейку и составляет 50,83 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,07 гривни за евро.

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