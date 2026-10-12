Зеленский рискует окончательно разорвать отношения с Трампом, – Bloomberg

На фоне споров об экспорте российского дизельного топлива возникают опасения, что США могут ограничить поддержку и передачу разведывательных данных Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский рискует столкнуться с новым обострением отношений с президентом США Дональдом Трампом. Вашингтон настаивает на том, чтобы Киев прекратил удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, тогда как украинская сторона подчеркивает, что готова к энергетическому перемирию только при условии аналогичных действий со стороны России.

Как пишет Bloomberg, Трамп неожиданно объявил о достижении договоренности об "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией. В то же время американский президент призывает Зеленского воздержаться от атак на российскую энергетическую инфраструктуру и защищает соглашение с Владимиром Путиным об экспорте дизельного топлива.

В ответ Зеленский заявил, что Украина готова воздерживаться от ударов по российским энергетическим объектам, если Москва также прекратит такие атаки.

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"Украина готова воздержаться от ударов по российской энергетической инфраструктуре – и мы рассчитываем на такую же готовность со стороны России", – сказал президент в вечернем обращении к нации в воскресенье.

Он также напомнил о продолжающихся российских атаках на украинскую энергетику, в частности об ударе по теплоэлектроцентрали в Харькове.

США оказывают давление на Украину из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам

Напряженность между Киевом и Вашингтоном усилилась после того, как Трамп раскритиковал Зеленского и предложил ему рассмотреть возможность отставки с поста президента Украины. Это произошло за день до объявления об энергетическом перемирии.

Еще одним поводом для разногласий стало соглашение Трампа с Путиным об экспорте российского дизельного топлива. По информации источников Bloomberg, после его заключения украинские переговорщики прервали переговоры с американскими представителями в Майами.

Во время встречи американская сторона, которую представляли зять Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Виткофф, подчеркнула, что США поставляют Украине боеприпасы и разведывательную информацию. По словам источников издания, американские представители дали понять, что Киев не должен предпринимать действий, наносящих ущерб потребителям в США, в частности атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

Несколько собеседников Bloomberg восприняли эти заявления как косвенную угрозу прекратить передачу разведывательных данных Украине. В то же время европейские чиновники, присутствовавшие на встрече, по словам одного из источников, не были заранее проинформированы о предстоящей договоренности Вашингтона с Москвой по поводу дизельного топлива.

Почему Трамп стремится договориться с Россией о топливе

Накануне промежуточных выборов в США в ноябре администрация Трампа пытается сдержать рост цен на топливо, который увеличивает расходы фермеров и дальнобойщиков.

Соглашение с Россией должно открыть ее дизельному топливу путь на международные рынки. Однако оно может вызвать политическую и геополитическую реакцию, не обеспечив достаточного увеличения поставок для существенного снижения цен.

Договоренность также вызвала сопротивление в Конгрессе США. Семь сенаторов – четверо республиканцев и трое демократов – заявили, что импорт российских энергоносителей запрещен американским законодательством с 2022 года, а потому соглашение является незаконным.

Между тем украинские удары дальнобойными беспилотниками по российской энергетической инфраструктуре создают дополнительное давление на экономику РФ. Из-за этих атак Кремль был вынужден увеличивать субсидии нефтяным компаниям для обеспечения внутреннего рынка топливом и вводить ограничения на его экспорт.

В субботу Россия частично отменила запрет на экспорт дизельного топлива, разрешив поставку 500 тысяч метрических тонн на международные рынки.

Чем грозит Украине конфликт с Вашингтоном

Ухудшение отношений с США может создать для Киева серьезные проблемы, поскольку украинские военные по-прежнему зависят от американского оружия и разведывательных данных. Хотя значительную часть расходов на военную помощь покрывают европейские союзники, Украина продолжает получать американское вооружение через механизмы закупок НАТО.

Особенно острой остается нехватка перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, которые Украина использует для борьбы с баллистическими ракетами.

Старший научный сотрудник аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавано считает, что США могут ограничить передачу некоторых разведывательных данных в режиме реального времени, которые Украина использует во время атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

В то же время она оценивает вероятность прекращения доступа Украины к спутниковому интернету Starlink как невысокую. Зато прекращение продажи американского оружия в рамках программы НАТО "Список приоритетных потребностей Украины" могло бы иметь серьезные последствия, поскольку Европа не способна полностью компенсировать такие поставки.

Бывшая главная советница по вопросам России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл также предупредила о рисках активного вмешательства Трампа в украинскую политику:

"Если он начнет активно участвовать в украинской политике и, таким образом, по сути, заниматься политической подрывной деятельностью, он может нанести гораздо больший ущерб".

Россия продолжает атаковать Украину в преддверии зимы

Несмотря на разговоры об энергетическом перемирии, Россия не демонстрирует признаков прекращения ударов по Украине.

По словам Зеленского, только за прошедшую неделю российские войска нанесли более 200 ударов по украинским объектам производства и передачи электроэнергии. Еще 17 атак были направлены на газовые и нефтяные объекты. Президент также сообщил о гибели более 150 человек и ранении более 700.

Украина ведет переговоры с европейскими партнерами о дополнительных системах противовоздушной обороны и боеприпасах для боевой авиации, чтобы противостоять более быстрым реактивным беспилотникам.

В то же время Киев сталкивается с финансовыми трудностями. Российские атаки нарушили экспорт через Черное море, а Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2027 году дефицит финансирования Украины превысит 30 миллиардов долларов.

На этой неделе украинский парламент должен рассмотреть пакет законодательных изменений, необходимых для продолжения финансирования со стороны Европейского Союза и МВФ. Среди предложенных мер – устранение налоговых лазеек и усиление контроля за политически значимыми лицами.

В Кремле также сомневаются в успехе Трампа

По информации Bloomberg, некоторые российские чиновники не верят, что Трамп в ближайшее время сможет договориться о завершении войны на условиях, выгодных для Путина. В то же время в Москве обратили внимание на резкую критику американского президента в адрес Зеленского.

Бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что словесные нападки Трампа не будут иметь решающего значения без реального сокращения американской поддержки Украины.

"Трамп? Он никогда не меняет своей позиции, как мы все прекрасно знаем", – написал Медведев в государственной социальной сети "Макс". "Только наши ребята, баллистические ракеты и беспилотники "Герань" приближают победу".

Давление Трампа на Украину – что известно

Как сообщал УНИАН, Трамп оказывает давление на Украину, поскольку не смог остановить Путина. По словам Зеленского, "все в мире" понимают, что цены на нефть и нефтепродукты выросли из-за войны на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива.

Также Трамп обвинил украинского президента Владимира Зеленского в попытке создать проблемы для мира и выразил убеждение, что Украине нужен другой глава государства.

Впрочем, Украина проигнорировала предложение Трампа избавиться от Владимира Зеленского как президента. Американский лидер раскритиковал Зеленского за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, обвинив их в росте мировых цен на энергоносители.

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