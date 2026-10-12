За попытку создания 'Одесской народной республики' будут судить троих связанных с РФ лиц

Среди фигурантов – секретарь епархии УПЦ.

В Украине завершено расследование в отношении нескольких представителей пророссийских структур, которые при поддержке РФ пытались создать "Одесскую народную республику".

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, в суд направлен обвинительный акт в отношении трех представителей пророссийских структур. По данным следствия, они пытались создать в Одессе так называемую "Одесскую народную республику" и причастны к организации массовых беспорядков 2 мая 2014 года, в ходе которых в городе погибли почти полсотни человек, еще около 200 получили ранения.

Среди обвиняемых – руководитель пророссийской общественной организации, секретарь епархии УПЦ и глава группировки движения "Антимайдан" на Куликовом поле.

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"В конце февраля 2014 года они действовали в сговоре с представителями политических структур РФ и организовали в Одессе мероприятие с призывами к России ввести войска в Украину якобы для "защиты русскоязычного населения", – говорится в сообщении.

По данным следствия, с марта 2014 года фигуранты дела организовали прибытие пророссийских активистов к зданию Одесского областного совета, пытались его захватить и заставить местных депутатов провозгласить "Одесскую народную республику". План провалился из-за отказа депутатов поддержать эту инициативу.

"Впоследствии обвиняемые, по данным следствия, получили от представителей РФ около 40 тыс. долларов США. В марте-апреле они разбили на Куликовом поле лагерь группировок "Православная дружина" и "Одесская дружина", где распространяли идеи "русского мира", продвигали сближение Украины с РФ и отрицали легитимность украинской власти. Впоследствии участники группировок перешли к силовым столкновениям с представителями движения "Евромайдан", – заявили в Офисе генпрокурора.

Установлено, что после договоренности с тогдашним руководителем милиции общественной безопасности Одесской области о непрепятствовании их деятельности пророссийские группировки организовали массовые беспорядки 2 мая 2014 года. Бывший сотрудник милиции за это преступление ранее был осужден – он стал фигурантом другого уголовного дела.

Действия обвиняемых квалифицированы как государственная измена и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 УК Украины). Фигуранты длительное время скрываются на территории РФ и временно оккупированной территории Украины, добавили в прокуратуре. Поэтому в отношении них проведено специальное досудебное расследование in absentia.

Массовые беспорядки 2 мая 2014 года в Одессе: детали

Как писал УНИАН, в Одессе напряженность значительно возросла после 19 февраля 2014 года, когда группа сторонников Майдана собралась возле ОГА, где их и журналистов избили бейсбольными битами неизвестные в балаклавах в присутствии милиции.

2 мая 2014 года в Одессе проукраинские активисты хотели провести в центре города марш "За единство Украины" – пройти от Соборной площади к парку имени Тараса Шевченко, где проходил футбольный матч. Но им помешали представители "антимайдана", колонна которых перегородила путь участникам марша, после чего произошли массовые беспорядки. Столкновения начались на Греческой площади, где застрелили нескольких человек – первыми жертвами стали евромайдановцы Игорь Иванов и Андрей Бирюков, что сыграло роль своеобразной "точки невозврата". После столкновений в центре города сторонники независимости Украины пешком пришли на Куликово поле, где находился палаточный городок пророссийски настроенных людей. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в результате которого (из-за огня, дыма, падения из окон горящего здания) погибли 42 человека. Всего в беспорядках 2 мая погибли 48 человек, пострадало более 200.

Напомним, в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с исками обратились родственники более двух десятков погибших, а также трое человек, выживших после пожара в Доме профсоюзов. Среди истцов – семьи двух проукраинских активистов и трех человек, которых называют "случайными" жертвами. Значительная часть заявителей – родственники "антимайдановцев". Все истцы считают, что государство могло не допустить трагедии. К такому же выводу пришел суд, который в то же время считает, что основная ответственность за эти массовые беспорядки лежит на России – события были спровоцированы российской пропагандой. Насилию предшествовало масштабное распространение дезинформации о новой украинской власти и т. п. В то же время ЕСПЧ считает, что власти Украины оказались неспособными предотвратить насилие, привлечь виновных к ответственности и должны выплатить истцам компенсацию.

Суд отметил, что ряд украинских чиновников, которые должны нести ответственность за бездействие соответствующих структур, бежали в РФ, где получили гражданство и карьерный рост. Среди них – начальник областного управления ГСЧС Владимир Боделан, а также заместитель начальника ГУ МВД в Одесской области Дмитрий Фучеджи, сыгравший ключевую роль в бездействии правоохранителей 2 мая.

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