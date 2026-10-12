В районе Чернобыля заметили стадо редких лошадей: чем они занимались (фото)

У каждой лошади – свои дела и свой ритм или способ наслаждаться теплым днем.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили стадо редких животных – лошадей Пржевальского.

Об этом рассказали специалисты заповедника, которые также обнародовали соответствующее фото. На нем можно увидеть как минимум 7 пасущихся лошадей. При этом одна из них подняла голову и внимательно смотрит куда-то.

"Осенью трава уже не такая сочная, как летом, но лошадям работы все равно хватает – нужно хорошо поесть, набраться сил и готовиться к холодам. Кто-то ищет самую вкусную травинку, кто-то держится поближе к стаду, а кто-то просто поднимает голову и проверяет, все ли вокруг спокойно. У каждого свои дела, свой ритм и свой способ наслаждаться этим осенним днем", – прокомментировали увиденное исследователи.

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Как сообщал УНИАН, летом в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали стадо редких лошадей Пржевальского. В кадр попали сразу 8 лошадей: взрослые особи и детеныши. Семья находилась рядом с домом, заброшенным после катастрофы на Чернобыльской АЭС. По словам специалистов, лошади Пржевальского – животные с крепкими семейными узами. Обычно они живут небольшими гаремными группами, в состав которых входят жеребец, несколько кобыл и потомство. Вместе гарем путешествует, пасется, отдыхает и бдительно следит за безопасностью.

Также в зоне отчуждения в сентябре в объектив фотоловушки попали лошади Пржевальского. По словам исследователей, кадры с фотоловушек показывают животных такими, какими их можно увидеть нечасто – спокойными, любознательными, занятыми своими повседневными делами среди осеннего леса. На одном из кадров лошадь словно улыбается в камеру.

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