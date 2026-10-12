Россияне ударили по Харькову, пострадали 11 человек, - ОВА

Трое человек получили ранения, у остальных – острая стрессовая реакция.

Российские оккупанты нанесли удар по Харькову, в Киевском районе города пострадали 11 человек. Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА.

"Число пострадавших в результате удара врага по многоэтажному дому в Киевском районе возросло до 11 человек. Трое человек получили ранения, у остальных – острая реакция на стресс. Всем оказали медицинскую помощь на месте", – отметил он.

Также глава ОГА заявил, что в Киевском районе было еще одно попадание – вражеский дрон упал на территорию частного домовладения.

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"Повреждены забор и остекление окон. Информация о пострадавших не поступала", – добавил Синегубов.

Удары РФ по Харькову

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе армия РФ нанесла удары по Харькову управляемыми авиационными бомбами, в результате чего загорелись склады и были повреждены жилые дома. Погибли пять человек, десятки – пострадали.

Попадания были зафиксированы в Слободском районе.

2 октября российские оккупанты также нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по Харькову, в результате чего был полностью разрушен жилой дом. В результате этой атаки двое человек погибли, почти 30 пострадали.

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