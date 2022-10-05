В ответ США будут вынуждены принять меры, в том числе высвободить нефть из стратегических резервов.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Россия и Саудовская Аравия договорились значительно сократить объемы добычи нефти.

Об этом сообщает Financial Times.

Как пишет издание, планируется, что о сокращении объемов добычи будет объявлено на предстоящем заседании ОПЕК+.

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"Объем сокращения еще предстоит согласовать, но Саудовская Аравия и Россия настаивают на сокращении на 1−2 млн баррелей в сутки или больше", — говорится в статье.

Как пишет издание, в ответ США будут вынуждены принять меры, в том числе высвободить нефть из стратегических резервов.

Ожидается, что на саммите будет присутствовать вице-премьер России Александр Новак, который поддержит сокращение добычи, "поскольку российская нефть уже продается с большой скидкой".

ОПЕК+ и эмбарго на российскую нефть:

Неофициальный формат ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 года, из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на мировом нефтяном рынке.

В ОПЕК+ входят 10 стран - Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан (ключевым производителем и неформальным лидером картеля является Россия, с 14 % мировой нефтедобычи).

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Европейского Союза до конца текущего года.

Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо.

5 сентября 2022 года в ОПЕК+ согласились на сокращение поставок нефти.

По состоянию на 14 сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти упали до минимума.

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