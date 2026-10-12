'Мы готовы': Сибига назвал условие прорыва в мирном процессе в Украине

Украина готова к трехсторонней встрече (Украина, РФ, США) для продвижения мирных усилий.

Прорыв в переговорах о достижении мира возможен только после встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, Украина неоднократно подтверждала готовность к трехсторонней встрече (Украина, РФ, США) для продвижения мирных усилий.

"Мы хотели бы, чтобы она состоялась как можно скорее. Мы будем использовать каждую, даже самую малую возможность для приближения мира. Но наиболее эффективной, наиболее правильной с точки зрения новой, или качественно новой динамики мирных усилий, была бы встреча Путина с Зеленским. Будь то вместе с Трампом или при посредничестве президента Эрдогана. Мы даем понять, что готовы к этому. И у нас есть что показать в качестве результата этой встречи", – отметил министр.

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Сибига подчеркнул, что когда встречаются команды на более низком уровне, очень часто они возвращаются к обсуждению одного и того же уже по несколько раз, и именно президент способен поставить точку в самых сложных вопросах.

"Но если мы говорим о новой динамике, о новой перспективе, о новых временных рамках завершения войны – нужна встреча на уровне лидеров, я так считаю", – отметил глава МИД.

Кроме того, Сибига подчеркнул, что никакая формула, ущемляющая территориальную целостность и суверенитет, не будет принята Украиной, нашим народом и президентом Украины.

Заявления Трампа о смене власти в Украине – что известно

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, обвинив их в росте мировых цен на энергоносители. По его словам, Украине нужен "новый президент".

В ответ Зеленский подчеркнул, что Украина готова прекратить удары по российским НПЗ, но только при условии, что Россия прекратит удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что только украинский народ имеет право решать, кто будет президентом Украины.

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