Владельцы назвали лучший iPhone: он набрал 99% положительных отзывов

Сентябрьский рейтинг AnTuTu выявил безоговорочного лидера по предпочтениям среди пользователей.

Компания AnTuTu опубликовала рейтинг iOS-устройств, которые получили самые высокие оценки от владельцев в сентябре 2026 года. Первое место занял новый флагман Apple – iPhone 18 Pro Max, тогда как прежний лидер, iPad Air 4, опустился на вторую строчку.

Рейтинг составлен на основе отзывов пользователей приложения AnTuTu Benchmark. Он отражает удовлетворенность владельцев своими устройствами и не связан с результатами тестов производительности.

Новый iPhone 18 Pro Max набрал 99,02% положительных оценок. Основные изменения в этот раз связаны с производительностью и камерами. Смартфон получил процессор A20 Pro с обновленной архитектурой, обеспечивающий прирост мощности CPU и GPU. Основная камера Fusion с разрешением 48 Мп также обзавелась переменной диафрагмой.

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iPad Air 4 занял второе место с результатом 96,97%. Планшет оснащен чипом A14 Bionic, 10,9-дюймовым дисплеем и сканером отпечатков пальцев Touch ID. Несмотря на появление новых поколений iPad Air с чипами серии M, старая модель по-прежнему устраивает многих владельцев.

iPhone 12 mini, разместившийся на 3-ем месте, получил 95,% положительных отзывов. Этот смартфон оснащен 5,4-дюймовым экраном и весит всего 133 г. После выхода iPhone 13 mini Купертино отказалось от дальнейшего развития компактной линейки, поэтому устройства с таким небольшим экраном стали редкостью.

В целом в первой десятке оказалось по пять смартфонов iPhone и планшетов iPad. Хотя новенький iPhone 18 Pro Max уверенно занял первое место, опрос показал, что владельцы продолжают высоко оценивать и устройства Apple, выпущенные 5-6 лет назад.

Ранее AnTuTu опубликовал рейтинг Android-телефонов по удовлетворенности владельцев. На вершине списка оказался флагман Xiaomi с батареей на 8000 мАч и камерой Leica.

Также специалисты AnTuTu обновили рейтинги самых выгодных по цене/производительности Android-смартфонов. Все устройства разделили на пять ценовых категорий: от бюджетных до флагманских.

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