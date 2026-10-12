Xiaomi раскрыла график выхода HyperOS 4: какие смартфоны обновят первыми

Сначала OC будет доступна на флагманах серии Xiaomi 17 и Redmi K90.

Xiaomi подтвердила дату начала развертывания стабильной версии HyperOS 4 на базе Android 17. Первыми обновление получат флагманские смартфоны Xiaomi 17 и Redmi K90, а также планшеты Xiaomi Pad 8. Распространение стартует в Китае 15 октября и будет проходить поэтапно.

Как пишет Gizmochina, в первую волну обновления войдут 12 моделей смартфонов и планшетов Xiaomi и Redmi. В ближайшие дни HyperOS 4 должна стать доступна на этих устройствах:

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra Satellite Edition

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17

Xiaomi Mix Flip 2

Redmi K90 Pro Max

Redmi K90 Pro

Redmi K90 Pro Lamborghini Edition

Redmi K90

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 8

Пока Xiaomi подтвердила сроки выхода стабильной версии HyperOS 4 только для китайского рынка. По оценке Gizmochina, международный релиз должен начаться в конце октября.

Видео дня

Xiaomi планирует завершить распространение обновления среди первой группы девайсов до конца октября. Вторая волна начнется в ноябре и охватит более старые модели Xiaomi 15 и Redmi K80. А уже в декабре очередь дойдет до Xiaomi 14 и Redmi K70.

Ранее в сети появился обширный список из 100 устройств Xiaomi, на которых выйдет новая OC. Вероятно, что-то из этого списка будет обновлено только в 2027 году.

Известно, что HyperOS 4 на базе Android 17 принесет обновленный интерфейс Soft Light Glass, улучшенную производительность, новые ИИ-функции и оптимизацию для игр, планшетов и складных смартфонов. Разработчики также сосредоточились на повышении энергоэффективности и скорости работы системы.

Совершенно точно обновление HyperOS 4 не придет на устройства Xiaomi, которые в 2026 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Xiaomi 12S Pro, Redmi Note 12 и другие популярные модели.

Смартфоны Google получили Android 17 еще в июне – он стал одним из крупнейших обновлений за последние годы. Система предлагает глубокую интеграцию ИИ на базе Gemini, обновленный дизайн эффектами "размытия", усиленные механизмы защиты данных и новые функции многозадачности.

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