Доллар вырос в начале недели: курс валют в Украине сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,63 грн, а евро – 50,07 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 12 октября, вырос на 3 копейки и составляет 45,24 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,63 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 1 копейку и составляет 50,83 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,07 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,10 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,90 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 50,90 грн/евро, а курс продажи – 50,65 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 12 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,89 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,31 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 17 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что украинцы могут инстинктивно искать дополнительную защиту для своих сбережений. Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 44,7–45,3 гривни на межбанковском рынке и 44,8–45,4 гривни на наличном рынке.

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